Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Thêm hai người tử vong trong vụ lật xe khách trên đèo Tô Na

Tiền Lê

TPO - Do vết thương quá nặng, hai nạn nhân nữa trong vụ xe khách bị lật trên đèo Tô Na tử vong, nâng tổng số người tử vong trong vụ tai nạn trên lên ba người.

Ngày 8/5, một lãnh đạo UBND xã Phú Túc, tỉnh Gia Lai xác nhận, có thêm hai nạn nhân nữa trong vụ tai nạn xe khách xảy ra tại đèo Tô Na, đoạn qua địa phận xã Uar, tỉnh Gia Lai đã tử vong.

Theo đó, vụ lật xe khách 16 chỗ tại đèo Tô Na (quốc lộ 25, địa phận thuộc xã Uar) vào sáng cùng ngày đã khiến bà V.T.H. (sinh năm 1951, trú ở xã Phú Túc, Gia Lai) tử vong tại chỗ, các anh L.K.H. (sinh năm 1989) và N.V.H. (sinh năm 1980, cùng trú tại xã Phú Túc) cùng nhiều người khác bị thương nặng.

Các nạn nhân sau đó được đưa đi cấp cứu ở Trung tâm Y tế Krông Pa, xã Phú Túc. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, anh L.K.H. và N.V.H. đã tử vong sau đó.

Theo Trung tâm Y tế Krông Pa, ngoài hai nạn nhân vừa tử vong, vụ tai nạn trên còn khiến bốn người khác trú xã Ia Rsai bị đa chấn thương, gãy xương sườn, chấn thương đầu… Trong đó, ba trường hợp này đã được chuyển lên bệnh viện tuyến trên điều trị, một trường hợp nhẹ đã được xuất viện.

Như Tiền Phong đã đưa tin, khoảng 5h40 cùng ngày, xe khách biển số 77F-000.xx (loại xe 16 chỗ, nhà xe Hùng Phương) do anh Trần Văn H. (sinh năm 1972, trú ở xã Phú Túc) điều khiển lưu thông theo hướng xã Uar đi xã Ia Sao (đều thuộc tỉnh Gia Lai). Tuy nhiên, khi tới km 110+500, quốc lộ 25 (đoạn thuộc đèo Tô Na, địa phận xã Uar) tài xế mất lái khiến xe bị lật, lao xuống lề đường bên trái.

Nguyên nhân ban đầu được xác định là do lái xe điều khiển xe lưu thông qua đoạn đường cong không làm chủ tốc độ.

Được biết, thời điểm xảy ra tai nạn, trên xe có bảy người, gồm năm hành khách, một phụ xe và một tài xế. Qua kiểm tra, lực lượng Công an xác định tài xế Hậu có giấy phép lái xe hạng D, không có nồng độ cồn

Tiền Lê
#tai nạn #xe khách #đèo Tô Na #Gia Lai #lái xe #thương vong #lật xe khách #tử vong #chạy nhanh #vượt ẩu #xã Uar

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe