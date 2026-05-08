Thêm hai người tử vong trong vụ lật xe khách trên đèo Tô Na

TPO - Do vết thương quá nặng, hai nạn nhân nữa trong vụ xe khách bị lật trên đèo Tô Na tử vong, nâng tổng số người tử vong trong vụ tai nạn trên lên ba người.

Ngày 8/5, một lãnh đạo UBND xã Phú Túc, tỉnh Gia Lai xác nhận, có thêm hai nạn nhân nữa trong vụ tai nạn xe khách xảy ra tại đèo Tô Na, đoạn qua địa phận xã Uar, tỉnh Gia Lai đã tử vong.

Theo đó, vụ lật xe khách 16 chỗ tại đèo Tô Na (quốc lộ 25, địa phận thuộc xã Uar) vào sáng cùng ngày đã khiến bà V.T.H. (sinh năm 1951, trú ở xã Phú Túc, Gia Lai) tử vong tại chỗ, các anh L.K.H. (sinh năm 1989) và N.V.H. (sinh năm 1980, cùng trú tại xã Phú Túc) cùng nhiều người khác bị thương nặng.

Các nạn nhân sau đó được đưa đi cấp cứu ở Trung tâm Y tế Krông Pa, xã Phú Túc. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, anh L.K.H. và N.V.H. đã tử vong sau đó.

Theo Trung tâm Y tế Krông Pa, ngoài hai nạn nhân vừa tử vong, vụ tai nạn trên còn khiến bốn người khác trú xã Ia Rsai bị đa chấn thương, gãy xương sườn, chấn thương đầu… Trong đó, ba trường hợp này đã được chuyển lên bệnh viện tuyến trên điều trị, một trường hợp nhẹ đã được xuất viện.

Như Tiền Phong đã đưa tin, khoảng 5h40 cùng ngày, xe khách biển số 77F-000.xx (loại xe 16 chỗ, nhà xe Hùng Phương) do anh Trần Văn H. (sinh năm 1972, trú ở xã Phú Túc) điều khiển lưu thông theo hướng xã Uar đi xã Ia Sao (đều thuộc tỉnh Gia Lai). Tuy nhiên, khi tới km 110+500, quốc lộ 25 (đoạn thuộc đèo Tô Na, địa phận xã Uar) tài xế mất lái khiến xe bị lật, lao xuống lề đường bên trái.

Nguyên nhân ban đầu được xác định là do lái xe điều khiển xe lưu thông qua đoạn đường cong không làm chủ tốc độ.

Được biết, thời điểm xảy ra tai nạn, trên xe có bảy người, gồm năm hành khách, một phụ xe và một tài xế. Qua kiểm tra, lực lượng Công an xác định tài xế Hậu có giấy phép lái xe hạng D, không có nồng độ cồn