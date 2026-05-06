Mỗi ngày Đồng Nai 'phải tiêu' hơn 600 tỷ đồng

Văn Quân

TPO - Đó là yêu cầu nêu trong văn bản về việc khẩn trương triển khai thực hiện giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn do ông Hồ Văn Hà - Phó Chủ tịch UBND TP Đồng Nai - vừa ký, ban hành. Theo đó, đến ngày 15/5 toàn thành phố phải giải ngân vốn đầu tư công đạt tối thiểu 30% kế hoạch vốn được giao, tức là mỗi ngày toàn thành phố phải giải ngân trên 600 tỷ đồng.

Theo kế hoạch năm nay, TP. Đồng Nai được giao tổng vốn đầu tư công hơn 17.430 tỷ đồng. Tuy nhiên, đến hết ngày 29/4 toàn thành phố mới giải ngân được hơn 2.220 tỷ đồng, tương đương 12,7% kế hoạch. Hàng loạt đơn vị có tỷ lệ giải ngân ở mức rất thấp, thậm chí 'chạm đáy'. Một số Ban Quản lý dự án có mức giải ngân khá hơn nhưng vẫn chưa tạo được đột phá.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng TP. Đồng Nai và các Ban khu vực trực thuộc đều rất chậm trong công tác giải ngân vốn đầu tư công.

Phó Chủ tịch UBND TP. Đồng Nai chỉ đạo Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan rà soát toàn diện tình hình triển khai và giải ngân kế hoạch vốn năm 2026, trọng tâm là kiểm tra tiến độ từng dự án, từ khởi công mới đến chuyển tiếp; đánh giá việc hoàn thiện thủ tục, tổ chức thi công, nghiệm thu và thanh toán vốn.

Đặc biệt, ông Hà yêu cầu các dự án thi công "3 ca, 4 kíp" phải được theo dõi sát sao, lượng hóa cụ thể khối lượng thực hiện và khả năng giải ngân theo ngày, tuần, chốt mốc đến 15/5.

Lãnh đạo thành phố yêu cầu các sở, ban ngành, chủ đầu tư bám sát các chỉ đạo trước đó, tập trung tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh thi công, hoàn thiện hồ sơ để có khối lượng là phải giải ngân ngay. Các đơn vị phải cập nhật kết quả hằng ngày, nêu rõ số giải ngân, dự kiến ngày tiếp theo, lũy kế và các khó khăn cụ thể của từng dự án.

"Mục tiêu đặt ra là đến giữa tháng 5/2026, Đồng Nai phải giải ngân tối thiểu 30% kế hoạch vốn. Để đạt con số này, mỗi ngày toàn thành phố phải giải ngân trên 600 tỷ đồng" - ông Hồ Văn Hà nhấn mạnh.

#giải ngân #Dự án xây dựng #Đồng Nai #Ban quản lý #kế hoạch vốn #Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng TP Đồng Nai #Trung tâm Phát triển quỹ đất TP Đồng Nai

