Mỹ - Iran đấu súng dọc eo biển Hormuz

TPO - Căng thẳng tại eo biển Hormuz tiếp tục leo thang khi truyền thông Iran đưa tin lực lượng Mỹ và Iran đấu súng trong nhiều giờ.

Truyền thông Iran hôm thứ Sáu (8/5) cho biết lực lượng Mỹ và Iran đã xảy ra một cuộc đấu súng quanh eo biển Hormuz, trong bối cảnh căng thẳng quân sự giữa hai bên tiếp tục gia tăng dù Washington khẳng định lệnh ngừng bắn vẫn còn hiệu lực.

Hãng tin Tasnim cho biết, tiếng súng và tiếng nổ đã vang lên tại các khu vực gần eo biển Hormuz trong khoảng hai giờ đồng hồ.

Vụ việc xảy ra chưa đầy 24 giờ, sau khi Tehran và Washington cáo buộc lẫn nhau nổ súng nhằm vào các tàu không thuộc phe đồng minh tại Vịnh Ba Tư.

Mỹ vô hiệu hoá hai tàu chở dầu của Iran

Cũng trong hôm thứ Sáu, Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ (CENTCOM) cho biết, quân đội Mỹ đã nổ súng vào hai tàu chở dầu đang cố gắng vượt qua lệnh phong tỏa hiện hành, tiến vào một cảng biển của Iran tại Vịnh Oman.

"Một máy bay F/A-18 Super Hornet của Hải quân Mỹ từ tàu USS George HW Bush (CVN 77) đã vô hiệu hóa hai tàu chở dầu sau khi bắn vào ống khói của tàu, ngăn chặn các tàu không tuân thủ quy định tiến vào Iran. Hai tàu chở dầu bị vô hiệu hóa là M/T Sea Star III và M/T Sevda", theo CENTCOM.

Lực lượng Mỹ vô hiệu hóa tàu M/T Sea Star III và M/T Sevda của Iran. Nguồn: CENTCOM

Trước đó, ngày 7/5, quân đội Mỹ cũng thông báo đã vô hiệu hóa tàu chở dầu M/T Hasna.

Bất chấp những cuộc tấn công, các quan chức Mỹ vẫn khẳng định thỏa thuận ngừng bắn giữa Mỹ và Iran vẫn còn hiệu lực. Tổng thống Donald Trump cho biết thỏa thuận ngừng bắn "vẫn đang tiếp diễn" sau các cuộc tấn công.

Cùng ngày, CENTCOM tuyên bố lực lượng Mỹ hiện đang ngăn hơn 70 tàu chở dầu ra vào các cảng của Iran như một phần trong chiến dịch phong tỏa hàng hải đang được triển khai tại khu vực.

Theo phía Mỹ, số tàu này có khả năng vận chuyển hơn 166 triệu thùng dầu của Iran với tổng giá trị ước tính vượt 13 tỷ USD. CENTCOM cũng cho biết hơn 50 tàu thương mại khác đã phải đổi hướng di chuyển do tình hình an ninh bất ổn tại Hormuz.

Hiện chưa rõ vụ nổ súng mà truyền thông Iran đề cập có liên quan trực tiếp đến chiến dịch của quân đội Mỹ nhằm vào hai tàu chở dầu của Tehran hay không.

