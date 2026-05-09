Bé 8 tháng tuổi nuốt phải bông tai sắc nhọn

TPO - Qua thăm khám, các bác sĩ xác định bé gái 8 tháng tuổi bị dị vật là một chiếc bông tai kim loại có đầu nhọn nằm trong thực quản.

Chiều 8/5, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu (tỉnh Cà Mau), các bác sĩ vừa cấp cứu thành công một trường hợp bé gái 8 tháng tuổi nuốt dị vật sắc nhọn.

Ê-kíp các bác sĩ tiến hành nội soi gắp dị vật cho bệnh nhi.

Trước đó, chiều 7/5, Khoa Cấp cứu của bệnh viện tiếp nhận bé gái 8 tháng tuổi trong tình trạng ho, quấy khóc, nghi nuốt dị vật. Qua thăm khám, các bác sĩ xác định dị vật là một chiếc bông tai kim loại có đầu nhọn nằm ở đoạn thực quản.

Ngay sau đó, ê-kíp bác sĩ đã tiến hành nội soi để lấy dị vật ra. Sau thủ thuật, sức khỏe bệnh nhi ổn định, tỉnh táo.

Các bác sĩ khuyến cáo, trẻ từ 6 tháng đến 3 tuổi thường có thói quen đưa đồ vật vào miệng để khám phá xung quanh, nên nguy cơ nuốt dị vật rất cao. Những vật dụng nhỏ như đồng xu, pin, cúc áo, bông tai, hạt nút hay đồ chơi kích thước nhỏ, các gia đình cần được để ngoài tầm với của trẻ.