Thùy Anh suy sụp vì bị chê ác, chảnh, đóng phim nào cũng dở

TPO - Thùy Anh cho biết cô chịu nhiều áp lực và tổn thương trước bình luận tiêu cực về sự nghiệp diễn xuất. Nữ diễn viên chia sẻ cảm xúc sau khi nhận được sự quan tâm của khán giả dành cho vai Hoàn Mỹ trong phim "Vì mẹ anh phán chia tay".

Thùy Anh đang được khán giả đón nhận với vai Hoàn Mỹ trong Vì mẹ anh phán chia tay. Cô là diễn viên thứ chính, đóng cặp cùng trai đẹp Trần Ngọc Vàng. Bị mẹ ép buộc cưới người thừa kế tập đoàn nổi tiếng (Võ Điền Gia Huy đảm nhận), cô giằng co giữa chữ hiếu và chữ tình, bất chấp chạy theo tình yêu.

Dù chỉ là vai thứ chính, những tương tác giữa nữ diễn viên và Trần Ngọc Vàng được khán giả đón nhận. Trước tình cảm của khán giả, Thùy Anh nói những ngày qua mang đến cho cô cảm giác “như đang sống trong giấc mơ”.

Từng bình luận, bài đăng hay góp ý từ khán giả đều khiến cô cảm thấy hạnh phúc và được yêu thương. Nữ diễn viên bày tỏ sự biết ơn với ê-kíp vì đã mang đến cho cô nhiều cảm xúc và cơ hội được khán giả nhìn nhận nhiều hơn qua vai diễn mới.

Thùy Anh lần đầu trải lòng về quãng thời gian dài chịu áp lực từ những lời chê bai. Cô cho biết từng rơi vào trạng thái tự ti, mơ hồ về con đường diễn xuất. Nữ diễn viên kể cô bị gắn với nhiều nhận xét nặng nề như: “Thùy Anh đóng phim nào là phim đó flop (tạm dịch: phim dở)”, “Bảo chứng phim flop”, hay “Gương mặt chỉ hợp vai phụ không thể lên chính nổi”.

Thùy Anh và Trần Ngọc Vàng được chú ý sau Vì mẹ anh phán chia tay.

Cô cũng từng bị nhận xét ngoại hình “ác, chảnh”, khó phù hợp với những vai hiền lành. Thùy Anh nói có thời điểm cô bật khóc khi đọc những bình luận chê bai. Sau đó cô tự nhủ phải chấp nhận vì diễn xuất là con đường mình lựa chọn.

Nữ diễn viên cho rằng điều khiến cô tiếp tục theo đuổi nghề là cơ hội được hóa thân vào nhiều cuộc đời khác nhau, trân trọng từng cơ hội được trao, từng vai diễn dù là nhỏ nhất.

Thùy Anh cũng nhắc lại hành trình theo đuổi diễn xuất từ năm 14 tuổi. Gia đình từng không đồng ý để cô theo nghề, bố mẹ luôn lo lắng về công việc diễn viên. Đến năm 23 tuổi, nữ diễn viên quyết định chuyển vào TPHCM sinh sống để tiếp tục theo đuổi đam mê. Nhìn lại quãng thời gian đó, cô cho rằng bản thân đã khá “liều lĩnh”.

Trong chia sẻ gửi tới gia đình, Thùy Anh cho biết cô hạnh phúc khi hiện tại được khán giả yêu thương, quan tâm và đồng hành. Sự ủng hộ của công chúng khiến cô tin rằng những nỗ lực và lựa chọn đi theo cảm xúc là không uổng phí.

Thùy Anh sinh năm 1995 tại Hà Nội, được khán giả biết đến từ năm 14 tuổi qua vai Phan Linh trong sitcom Bộ tứ 10A8. Sau đó, cô theo học Học viện Ngân hàng trước khi quyết định theo đuổi diễn xuất chuyên nghiệp.

Bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của Thùy Anh là vai diễn trong phim điện ảnh Đập cánh giữa không trung của đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp. Những năm qua, Thùy Anh hoạt động ở cả mảng điện ảnh lẫn truyền hình với các phim như Cả một đời ân oán, Tình yêu và tham vọng, Đừng nói khi yêu, Chúng ta của 8 năm sau…

Trong Cả một đời ân oán, cô gây chú ý với vai Thủy, nhân vật nhiều tham vọng và toan tính. Đến Tình yêu và tham vọng, Thùy Anh tiếp tục vào dạng vai ác nữ, được nhận xét có ngoại hình và thần thái phù hợp với những nhân vật cá tính. Hiện Thùy Anh là một trong những gương mặt quen thuộc của ở cả điện ảnh lẫn truyền hình.