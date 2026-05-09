Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Sức khỏe

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Tìm ra thủ phạm gây ngộ độc cho 64 người ở Quảng Trị

Hoàng Nam

TPO - Kết quả kiểm nghiệm từ Viện Pasteur Nha Trang xác định, nhiều mẫu bệnh phẩm và thực phẩm liên quan vụ nghi ngộ độc sau ăn bánh mì tại xã Tân Lập, tỉnh Quảng Trị dương tính với vi khuẩn Salmonella spp và Bacillus cereus – hai tác nhân nguy hiểm gây ngộ độc đường tiêu hóa.

Ngày 8/5, bác sĩ Đỗ Quốc Tiệp, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị đã nhận được kết quả kiểm nghiệm các mẫu liên quan vụ nghi ngộ độc thực phẩm xảy ra tại xã Tân Lập.

z7779925504615-4c4875733865b30c23ff26ec6c77c2a1-20260501101923jpg.jpg
Hơn 60 người ở xã Tân Lập nhập viện sau khi ăn bánh mì.

Theo Công văn số 755/IPN-ATTP ngày 8/5/2026 của Viện Pasteur Nha Trang, cơ quan chuyên môn phát hiện vi khuẩn Salmonella spp trong 7 mẫu bệnh phẩm (mẫu phân) và 4 mẫu thực phẩm. Ngoài ra, có 4 mẫu thực phẩm phát hiện vi khuẩn Bacillus cereus.

Theo ngành y tế, Salmonella spp là nhóm vi khuẩn đường ruột nguy hiểm, thường tồn tại trong thực phẩm chế biến không đảm bảo vệ sinh như thịt, trứng, sữa hoặc thức ăn để lâu ngày.

Người nhiễm vi khuẩn này có thể xuất hiện các triệu chứng như sốt, đau bụng, tiêu chảy, nôn mửa và mất nước sau vài giờ đến vài ngày sử dụng thực phẩm nhiễm khuẩn.

Trong khi đó, Bacillus cereus thường xuất hiện trong các loại thực phẩm chế biến sẵn, đặc biệt là tinh bột, thịt và thức ăn bảo quản không đúng nhiệt độ. Loại vi khuẩn này có khả năng sinh độc tố gây nôn ói, đau bụng và tiêu chảy cấp.

Theo CDC Quảng Trị, kết quả kiểm nghiệm là căn cứ quan trọng phục vụ quá trình điều tra, xác định nguyên nhân vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra tại xã Tân Lập; đồng thời giúp cơ quan chức năng đưa ra các biện pháp xử lý và khuyến cáo phòng ngừa nguy cơ ngộ độc thực phẩm trên địa bàn.

Như Tiền Phong đã thông tin, trước đó, từ ngày 29/4 đến 1/5, Bệnh viện Đa khoa khu vực Hướng Hóa tiếp nhận và điều trị 64 bệnh nhân nghi ngộ độc thực phẩm. Các bệnh nhân có biểu hiện sốt cao, đau bụng, tiêu chảy, nôn mửa, mất nước… sau khi ăn bánh mì tại một cơ sở ở thôn Tân Sơn, xã Tân Lập.

edit-anh-chuian-3-17776288040111052699590jpeg.jpg
Lãnh đạo địa phương thăm hỏi, động viên các bệnh nhân nghi ngộ độc.

Qua xác minh ban đầu, các ca bệnh đều sử dụng chung nguồn thực phẩm là bánh mì của một cơ sở đóng trên địa bàn. Ngay sau khi vụ việc xảy ra, lực lượng chức năng đã tiến hành làm việc với chủ cơ sở, thu thập mẫu thực phẩm liên quan để kiểm nghiệm và yêu cầu tạm ngừng hoạt động từ ngày 30/4 cho đến khi có thông báo mới.

Liên quan vụ việc, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) cũng đã có văn bản đề nghị Sở Y tế tỉnh Quảng Trị khẩn trương điều tra, xử lý vụ nghi ngờ ngộ độc thực phẩm và triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn.

Hoàng Nam
#ngộ độc thực phẩm #bánh mì #xã Tân Lập #Quảng Trị #ăn bánh mì #nhập viện #64 người #CDC Quảng Trị

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe