Xã hội

Miền Bắc lại sắp đón mưa lớn

Nguyễn Hoài

TPO - Trong ngày và đêm nay (9/5), khu vực Tây Bắc Bộ có mưa dông, từ chiều tối và đêm nay, khu vực vùng núi Đông Bắc Bộ có mưa to, đồng bằng mưa cục bộ vài nơi. Dự báo từ chiều tối và đêm 10/5, miền Bắc xuất hiện mưa lớn diện rộng.

Khu vực Đông Bắc Bộ hôm nay nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu vực vùng núi chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ, vùng núi có nơi dưới 21 độ. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ.

Khu vực Tây Bắc Bộ hôm nay nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ, có nơi dưới 21 độ. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ.

Hà Nội hôm nay nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ. Nhiệt độ cao nhất 28-30 độ.

Dự báo ngày mai, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ tiếp tục có mưa dông, từ chiều tối và đêm mai, miền Bắc đón mưa dông diện rộng, kéo dài đến 11/5, cục bộ có mưa to đến rất to.

Dự báo miền Bắc tiếp tục đón nhiều đợt mưa dông.

Thanh Hóa đến Huế hôm nay nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất Thanh Hoá – Nghệ An 27-30 độ, Hà Tĩnh đến Huế 31-33 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ hôm nay trời nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Dự báo từ khoảng 13/5, khu vực miền Trung có khả năng xảy ra nắng nóng diện rộng.

Tây Nguyên hôm nay trời nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ, có nơi dưới 20 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ, có nơi trên 35 độ.

Nam Bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng miền Đông có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất 33-36 độ, riêng miền Đông có nơi trên 36 độ.

TPHCM ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 26-28 độ. Nhiệt độ cao nhất 34-36 độ.

Dự báo chiều tối các ngày 10-12/5, khu vực Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa đến mưa to.

