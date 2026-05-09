Thế giới

Lầu Năm Góc công bố loạt tài liệu về UFO

Quỳnh Như

TPO - Lầu Năm Góc ngày 8/5 công bố hàng loạt tài liệu chưa từng được tiết lộ về các vật thể bay không xác định (UFO), đồng thời mở một trang web trực tuyến mới để người dùng truy cập dữ liệu. Cơ quan này cho biết đây mới chỉ là đợt giải mật đầu tiên và nhiều hồ sơ khác sẽ tiếp tục được công bố trong thời gian tới.

Lầu Năm Góc hôm thứ Sáu (8/5) đã công bố một loạt tài liệu chưa từng được tiết lộ liên quan đến vật thể bay không xác định (UFO), đánh dấu bước đi mới trong chiến dịch tăng cường minh bạch về các hiện tượng bí ẩn mà Chính phủ Mỹ từng nghiên cứu trong nhiều thập niên.

"Bộ Chiến tranh hoàn toàn nhất trí với Tổng thống Donald Trump để mang lại sự minh bạch về các hiện tượng dị thường... Những tài liệu này từ lâu bị giữ kín bởi các quy định phân loại và đã tạo ra nhiều suy đoán trong công chúng. Đã đến lúc người dân Mỹ được trực tiếp nhìn thấy chúng", Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth cho biết trong một tuyên bố.

Ảnh chụp một vật thể không xác định phía Tây bầu trời Mỹ tháng 12/2025. Nguồn: Bộ Chiến tranh Mỹ

Cùng ngày, Bộ chiến tranh Mỹ cũng công bố trang web với địa chỉ "war.gov/UFO". Trang web đăng tải hàng chục tài liệu, hình ảnh và báo cáo liên quan đến các vụ nhìn thấy vật thể lạ trên không, trong đó có nhiều hình ảnh đen trắng và dữ liệu giám sát chưa từng công bố.

Theo giới chức Mỹ, đây mới chỉ là giai đoạn đầu của chiến dịch giải mật. Bộ Chiến tranh cho biết sẽ tiếp tục rà soát và công bố thêm tài liệu theo từng đợt "vài tuần một lần".

Ảnh chụp một vật thể không xác định gần Nhật Bản. Ảnh: Bộ Chiến tranh Mỹ.

Làn sóng quan tâm mới về UFO tại Mỹ bùng lên sau phát biểu hồi tháng 2 của cựu Tổng thống Barack Obama trong một cuộc phỏng vấn, khi ông nói rằng "người ngoài hành tinh là có thật nhưng tôi chưa từng nhìn thấy họ". Sau đó, ông Obama đã rút lại phát ngôn của mình đồng thời làm rõ rằng ông chỉ đề cập khả năng tồn tại sự sống ngoài Trái Đất về mặt thống kê chứ chưa có bằng chứng xác thực.

Cuối tháng 2, Tổng thống Donald Trump tuyên bố sẽ thúc đẩy việc công khai các hồ sơ UFO mà Chính phủ Mỹ lưu giữ trong nhiều năm.

Chính phủ Mỹ từ lâu đã theo dõi các hiện tượng trên không chưa được xác định, trong đó có chương trình "Nhận dạng Mối đe dọa Hàng không Tiên tiến" (AATIP) của Lầu Năm Góc được triển khai gần hai thập kỷ trước.

Chính quyền Tổng thống Trump chưa đưa ra kết luận chính thức về nguồn gốc các hiện tượng này, song cho biết sẽ để người dân Mỹ tự đưa ra quyết định của riêng mình.

Giám đốc NASA Jared Isaacman trong một tuyên bố cho biết: "Chúng tôi sẽ thẳng thắn về những gì chúng tôi biết là đúng, những gì chúng tôi vẫn chưa hiểu và tất cả những gì còn cần được khám phá".

Đây không phải là lần công bố tài liệu quan trọng đầu tiên của chính quyền Tổng thống Trump. Trước đó, ông Trump từng tuyên bố sẽ công bố thêm tài liệu liên quan tới vụ ám sát Tổng thống John F. Kennedy cũng như vụ mất tích bí ẩn của nữ phi công Amelia Earhart.

Politico, CNN
