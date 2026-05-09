Thế giới

Mỹ chờ phản hồi từ Iran, Tehran ra tuyên bố cứng rắn

Quỳnh Như

TPO - Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết Washington đang chờ phản hồi chính thức từ Tehran về đề xuất liên quan đến chấm dứt xung đột, đồng thời đưa ra cảnh báo cứng rắn, rằng Iran sẽ hứng cuộc tấn công quân sự nếu đe dọa Mỹ.

Ngoại trưởng Marco Rubio hôm thứ Sáu (8/5) cho biết, Mỹ đang chờ phản hồi từ Iran về đề xuất liên quan đến chấm dứt xung đột.

"Hôm nay chúng ta sẽ biết được điều gì đó. Hiện tại, chúng tôi vẫn chưa nhận được phản hồi. Hệ thống của họ vẫn còn rất rời rạc và hoạt động kém hiệu quả, điều đó có thể đang gây trở ngại", ông nói.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio.

Nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ hy vọng phản ứng của Iran sẽ "đưa hai bên vào một tiến trình đàm phán nghiêm túc".

Ông Rubio cũng bày tỏ lo ngại trước các thông tin cho rằng Iran đang tìm cách thiết lập một cơ quan kiểm soát hoạt động hàng hải tại eo biển Hormuz.

"Nếu điều đó là đúng thì đây sẽ là một vấn đề cực kỳ nghiêm trọng và không thể chấp nhận được", ngoại trưởng Mỹ nói.

Ngoại trưởng Mỹ Rubio đồng thời khẳng định các cuộc tấn công quân sự mà Washington tiến hành nhằm vào Iran hôm 7/5 "hoàn toàn tách biệt và khác với Chiến dịch Epic Fury", và Mỹ sẽ tiếp tục đáp trả "một cách phòng thủ".

Theo ông Rubio, Epic Fury là chiến dịch tấn công nhằm phá hủy các bệ phóng tên lửa, năng lực hải quân và không quân của Iran.

Khi được hỏi liệu Washington đã đặt ra "lằn ranh đỏ" với Tehran hay chưa, ông Rubio đáp: "Lằn ranh đỏ rất rõ ràng: Nếu họ đe dọa người Mỹ, họ sẽ bị ném bom".

Iran ra tuyên bố cứng rắn

Về phía Iran, Ngoại trưởng Abbas Araghchi tuyên bố Tehran sẽ không nhượng bộ trước sức ép quân sự từ Washington.

Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ (CENTCOM) hôm thứ Năm cho biết lực lượng Mỹ đã nhắm mục tiêu vào các cơ sở quân sự của Iran mà Washington cáo buộc có liên quan tới các vụ tấn công nhằm vào tàu chiến Mỹ tại eo biển Hormuz.

Dù căng thẳng quân sự tiếp tục leo thang, Tổng thống Donald Trump vẫn khẳng định thỏa thuận ngừng bắn giữa Mỹ và Iran "vẫn còn hiệu lực".

CNN
