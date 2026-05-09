Bắc Ninh xử phạt 9 bếp ăn tập thể vi phạm an toàn thực phẩm

TPO - Qua kiểm tra đột xuất các bếp ăn tập thể tại trường học và doanh nghiệp, lực lượng chức năng tỉnh Bắc Ninh phát hiện 9 cơ sở vi phạm quy định về an toàn thực phẩm.

Theo Chi cục An toàn thực phẩm tỉnh Bắc Ninh, 2 đoàn kiểm tra liên ngành đã tiến hành kiểm tra đột xuất 13 cơ sở bếp ăn tập thể trên địa bàn tỉnh. Trong đó, 1 cơ sở đã ngừng hoạt động, còn 12 cơ sở được kiểm tra thực tế, gồm 4 bếp ăn trong khu công nghiệp và 8 bếp ăn trường học.

Kết quả cho thấy, chỉ 3/12 cơ sở chấp hành đầy đủ các quy định về an toàn thực phẩm, đạt tỷ lệ 25%. Có tới 9 cơ sở vi phạm, chiếm 75% số cơ sở được kiểm tra.

Đáng chú ý, vi phạm phổ biến nhất là không thực hiện đúng chế độ kiểm thực 3 bước và lưu mẫu thức ăn, với 7/12 cơ sở mắc lỗi. Ngoài ra, 4 cơ sở bị phát hiện chưa bảo đảm điều kiện vệ sinh trong chế biến. Nhiều khu bếp bố trí chưa hợp lý, không ngăn ngừa nguy cơ nhiễm chéo giữa thực phẩm sống và thực phẩm đã qua chế biến... Cá biệt, một số nơi còn để côn trùng xâm nhập khu vực chế biến hoặc không có dụng cụ thu gom rác thải bảo đảm vệ sinh.

Đoàn liên ngành tỉnh Bắc Ninh kiểm tra một bếp ăn trường học.

Về hồ sơ pháp lý, dù 100% cơ sở có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, song vẫn có 2 cơ sở sử dụng giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đã hết hiệu lực và 1 cơ sở chưa được cấp giấy chứng nhận theo quy định.

Trên cơ sở kết quả kiểm tra, đoàn liên ngành đã lập biên bản, kiến nghị xử lý vi phạm hành chính đối với 9 cơ sở với tổng số tiền 179 triệu đồng.