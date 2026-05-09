Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Sức khỏe

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Bắc Ninh xử phạt 9 bếp ăn tập thể vi phạm an toàn thực phẩm

Nguyễn Thắng

TPO - Qua kiểm tra đột xuất các bếp ăn tập thể tại trường học và doanh nghiệp, lực lượng chức năng tỉnh Bắc Ninh phát hiện 9 cơ sở vi phạm quy định về an toàn thực phẩm.

Theo Chi cục An toàn thực phẩm tỉnh Bắc Ninh, 2 đoàn kiểm tra liên ngành đã tiến hành kiểm tra đột xuất 13 cơ sở bếp ăn tập thể trên địa bàn tỉnh. Trong đó, 1 cơ sở đã ngừng hoạt động, còn 12 cơ sở được kiểm tra thực tế, gồm 4 bếp ăn trong khu công nghiệp và 8 bếp ăn trường học.

Kết quả cho thấy, chỉ 3/12 cơ sở chấp hành đầy đủ các quy định về an toàn thực phẩm, đạt tỷ lệ 25%. Có tới 9 cơ sở vi phạm, chiếm 75% số cơ sở được kiểm tra.

Đáng chú ý, vi phạm phổ biến nhất là không thực hiện đúng chế độ kiểm thực 3 bước và lưu mẫu thức ăn, với 7/12 cơ sở mắc lỗi. Ngoài ra, 4 cơ sở bị phát hiện chưa bảo đảm điều kiện vệ sinh trong chế biến. Nhiều khu bếp bố trí chưa hợp lý, không ngăn ngừa nguy cơ nhiễm chéo giữa thực phẩm sống và thực phẩm đã qua chế biến... Cá biệt, một số nơi còn để côn trùng xâm nhập khu vực chế biến hoặc không có dụng cụ thu gom rác thải bảo đảm vệ sinh.

kiem-tra.jpg
Đoàn liên ngành tỉnh Bắc Ninh kiểm tra một bếp ăn trường học.

Về hồ sơ pháp lý, dù 100% cơ sở có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, song vẫn có 2 cơ sở sử dụng giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đã hết hiệu lực và 1 cơ sở chưa được cấp giấy chứng nhận theo quy định.

Trên cơ sở kết quả kiểm tra, đoàn liên ngành đã lập biên bản, kiến nghị xử lý vi phạm hành chính đối với 9 cơ sở với tổng số tiền 179 triệu đồng.

Nguyễn Thắng
#Kiểm tra an toàn thực phẩm #Vi phạm quy định bếp ăn tập thể #Bếp ăn trường học

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe