Hải trình Trường Sa, Kỳ 2: Ghé nơi bình yên

TP - Nắng mặn, khô cằn hay bão tố với những người lính trên quần đảo Trường Sa rất đỗi bình thường, bởi trong họ có ý chí, bản lĩnh, son sắt cùng những ngày tháng luyện tập, rèn giũa để có được cơ thể như sắt, cống hiến cho Tổ quốc. Những bàn tay thô ráp ôm chắc cây súng, giữ bình yên cho con trẻ đánh vần giữa tiếng chuông chùa, làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi, nhưng lúc chăm mầm xanh lại nhẹ nhàng lạ thường.

Gặp “Mai An Tiêm” trên đảo

Mặt trời vừa rạng cũng là lúc tàu 561 của đoàn công tác cập bến đảo Đá Tây A. Chùa Đá Tây A nhìn ra biển với những cây sứ nở hoa màu tím hồng như một chốn tiên cảnh nào đó giữa biển khơi. Nơi đây thanh bình với tiếng trẻ em đánh vần ê a và ấm lòng với tiếng chuông chùa. Ánh nắng chiếu qua những tán cây cũng là lúc ông Trần Minh Đạt (50 tuổi, nhân viên Trung tâm dịch vụ hậu cần nghề cá, Công ty TNHH MTV Dịch vụ khai thác Hải sản Biển Đông) tới chăm sóc vườn dưa hấu vàng, dưa hấu xanh của mình. Những quả dưa hấu to tròn lông lốc giữa bãi đất khiến ai đi ngang qua cũng ghé vào xem, vuốt ve.

Giữa vườn dưa hấu vàng, ông Đạt kể, bản thân có kinh nghiệm trồng dưa nhiều năm trong đất liền. Bởi vậy khi có cơ duyên được ra đảo, ông Đạt đã mang theo hạt giống để trồng thử. Thời gian đầu cứ trồng xuống dưa lên mầm nhưng vài tuần sau là héo khô. Bằng quyết tâm, rút kinh nghiệm sau mỗi lần thất bại, ông Đạt thêm đất, trấu và các loại thực vật khác tận dụng trong sinh hoạt hàng ngày vun cho gốc dưa.

“Ở đảo Đá Tây A này dưa xanh không hạt sức sống mạnh hơn nên dễ sống. Riêng dưa hấu vàng khi trồng phải kỳ công hơn rất nhiều, đặc biệt là khi lúc dưa còn nhỏ. Dưa đơm hoa tôi lấy bông tự thụ phấn cho dưa. Dưa xanh không hạt có quả 15kg, còn dưa vàng tầm 5kg mỗi quả”, ông Đạt chia sẻ.

Đến đảo Đá Lớn C lúc quá trưa, trời nắng như đổ lửa cùng gió biển mặn rát người. Các chiến sĩ Hải quân của đảo ra chờ sẵn, hỗ trợ mọi người khi xuồng CQ cập bến. Mở cửa sắt vào trong vườn ươm giống của đảo ai cũng bất ngờ bởi đủ các cây non vừa nảy mầm như tra, bàng vuông, bàng ta, mù u… Trung sĩ Bạch Ngọc Chí (20 tuổi, quê Quảng Ngãi) đang tưới nước cho cây. Đây là số nước ngọt mà trung sĩ trẻ cùng anh em trên đảo tiết kiệm trong sinh hoạt, nhường cho cây.

Chiến sĩ trẻ bế em bé của người dân sinh sống trên đảo Đá Tây A

Tưới xong một lượt, trung sĩ vui vẻ nói: “Ở đây ươm hạt giống, khi thấy nảy mầm là niềm hạnh phúc vô bờ, anh em cứ ngắm nghía mãi. Em xem cây như bạn của mình nên cây nào tự tay trồng em đều nhớ hết, cây nào lớn nhanh, cây nào chậm. Chăm cây trên đảo phải quan tâm, hiểu đặc tính của từng cây”.

Tới đảo Nam Yết có xe điện chở vào tận Sở Chỉ huy. Nơi đây có cả một rừng cây lớn toả bóng, che mát cho buổi giao lưu văn nghệ với cán bộ, chiến sĩ trên đảo. Nhiều nhất là mù u, có cây đường kính phải hơn hai người ôm không xuể. Đặc biệt nhất vẫn là cây di sản bàng vuông khổng lồ với 6 nhánh chụm lại, sừng sững giữa Sở Chỉ huy đảo Nam Yết.

Dẫn vào vườn ươm của đảo, Thượng tá Nguyễn Quốc Tuấn - Chính trị viên đảo Nam Yết kể, phủ xanh đảo là nhiệm vụ rất quan trọng nên tất cả cán bộ, chiến sĩ trên đảo được quán triệt sâu sắc.

Ngư dân Lê Văn Điệp được Bệnh xá trưởng đảo Đá Tây A thăm khám

“Đảo Nam Yết còn được mọi người hay gọi là đảo dừa vì rất nhiều dừa. Tuy vậy, trên đảo còn nhiều loài cây khác phát triển mạnh như phi lao, bàng ta, tra, bàng vuông, mù u. Lực lượng thanh niên trên đảo phát huy vai trò rất lớn trong việc ươm, trồng. Trên đảo còn có cây nhàu vừa làm xanh hoá và cũng là vị thuốc đông y, có khách mang về sử dụng để uống giảm huyết áp, chữa xương khớp”, Thượng tá Tuấn chia sẻ. Với thượng tá Tuấn, việc ươm cây giống không chỉ phục vụ nhu cầu trên đảo, mà còn để gửi sang tặng đảo khác.

​

Điểm tựa giúp ngư dân vươn khơi

Bình minh vừa lên, cán bộ, chiến sĩ Hải quân, người dân chờ sẵn dưới cổng đảo Đá Tây A đón đoàn công tác do Đại tá Ngô Đình Xuyên, Phó Tham mưu trưởng Hải quân làm Trưởng đoàn. Ai cũng tươi cười, phấn khởi khi có đoàn tới thăm.

Bệnh xá đảo Đá Tây A được xây dựng gần cổng chào, sát với biển để thuận tiện cho bệnh nhân, ngư dân lui tới. Chúng tôi vào đây khi ngư dân Lê Văn Điệp (42 tuổi, quê Lâm Đồng) được Thượng úy Phạm Quốc Cường - Bệnh xá Trưởng đảo Đá Tây A thăm khám. Ông Điệp chưa hết vui, biết ơn khi vừa trải qua cơn đau bụng dữ dội, lồng ngực như ai đâm dao. Ông Điệp nhớ lại, mấy hôm trước cùng 23 người khác ra khơi đánh cá ở vùng biển thuộc tỉnh Lâm Đồng. Nhưng qua một đêm thấy đau bụng kèm tức lồng ngực, lúc đó ông tưởng sẽ phải bỏ mạng ngoài khơi. May mắn mọi người đưa tới Bệnh xá đảo Đá Tây A cấp cứu. Nhận được tin báo giữa đêm, thượng uý Cường cùng tổ công tác đến cấp cứu, làm nhịp tim, chụp X-quang. Qua đó chẩn đoán, xác định bệnh nhân bị viêm dạ dày cấp. Sau khi được uống thuốc bệnh tình thuyên giảm, giờ ông Điệp có thể đi lại bình thường. Thoát cửa tử, ông Điệp bày tỏ niềm vui mừng, biết ơn cán bộ, chiến sĩ Hải quân trên đảo.

Đại tá Ngô Đình Xuyên - Phó Tham mưu trưởng Hải quân cho biết, xanh hoá Trường Sa là chương trình do Quân chủng Hải quân phát động nhằm huy động nguồn lực để trồng cây trên các đảo tạo màu xanh, cải thiện môi trường sống cho chiến sĩ, nhân dân. Cây xanh giúp môi trường, cuộc sống trên các đảo gần đất liền hơn, đồng thời khắc phục được thời tiết, chắn gió, chắn sóng, tạo điều kiện tăng gia, chăn nuôi, cải thiện đời sống. Đại tá Xuyên chia sẻ, không lâu nữa các đảo sẽ được phủ một màu xanh, cán bộ, chiến sĩ bớt đi khó khăn do thời tiết.

Theo thượng uý Cường, từ đầu năm đến nay, bệnh xá đã cấp cứu cho 3 trường hợp, cùng với đó thăm khám sức khoẻ, cấp phát thuốc cho rất nhiều bà con, ngư dân trên đảo.

Trung sĩ Bạch Ngọc Chí cùng đồng đội tưới cây

Trung Tá Trần Phúc, Chỉ huy Trưởng đảo Đá Tây A cho biết, đảo luôn quan tâm, chú trọng công tác hỗ trợ ngư dân vươn khơi bám biển, kéo nhiều tàu cá của ngư dân vào đảo để sửa chữa. Vừa qua, đảo tiếp nhận một tàu bị hỏng nặng, hiện đã sửa chữa để tàu tiếp tục vươn khơi. Cuối năm trước, khi trận bão lịch sử tới, cán bộ, chiến sĩ đảo vận động cho 25 tàu cá cùng hơn một nghìn lượt người về nơi tránh trú an toàn.

“Chúng tôi chuẩn bị đầy đủ phương tiện, cơ sở vật chất để cho bà con tránh trú bão. Hỗ trợ đầy đủ rau củ quả, nước ngọt, cơm cho bà con thời gian này, đảm bảo sức khoẻ cho ngư dân, là điểm tựa cho ngư dân vươn khơi bám biển. Cùng đó, Trung tâm dịch vụ hậu cần nghề cá, ngoài cấp phát 128.000 thanh đá, đảm bảo gần 400m3 dầu cho ngư dân, hỗ trợ nước ngọt cho ngư dân”, Trung tá Phúc chia sẻ.