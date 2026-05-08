Vùng 3 Hải quân tổ chức bắn tập súng tiểu liên cho tân binh

TPO - Tiểu đoàn 355 thuộc Vùng 3 Hải quân vừa tổ chức bắn tập tổng hợp súng tiểu liên AK bài 1 cho chiến sĩ mới, với tỷ lệ giỏi đạt 17,62%, tỷ lệ khá đạt 40%.

Trong hai ngày 6 và 7/5, tại Đà Nẵng, Tiểu đoàn 355 (Vùng 3 Hải quân) tổ chức bắn tập tổng hợp súng tiểu liên AK bài 1 cho các chiến sĩ mới nhập ngũ năm 2026.

Chiến sĩ mới ở Tiểu đoàn 335 thực hiện động tác nằm bắn AK bài 1.

Theo Vùng 3 Hải quân, trong hơn hai tháng huấn luyện, Tiểu đoàn 355 đã quán triệt và thực hiện nghiêm các chỉ thị, mệnh lệnh huấn luyện chiến đấu của cấp trên; tổ chức huấn luyện theo phương châm “cơ bản, thiết thực, vững chắc”, coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, sát với điều kiện thực tế của đơn vị.

Quá trình huấn luyện, đội ngũ cán bộ các cấp đã bám nắm bộ đội, duy trì nghiêm nền nếp, phương pháp huấn luyện; chú trọng huấn luyện từ thấp đến cao, từ đơn giản đến phức tạp, kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện quân sự với giáo dục chính trị, rèn luyện kỷ luật và xây dựng bản lĩnh cho chiến sĩ mới.

Trong lần bắn tập này, các chiến sĩ mới đã thể hiện bản lĩnh vững vàng, tâm lý ổn định, bình tĩnh, tự tin trong thực hành; nắm chắc nội dung lý thuyết, thực hiện đúng yếu lĩnh động tác, tư thế bắn và chấp hành nghiêm quy tắc bảo đảm an toàn.

Đáng chú ý, nhiều chiến sĩ có kết quả bắn tốt, thể hiện sự tiến bộ rõ nét sau thời gian huấn luyện tại đơn vị. Kết quả kiểm tra: tỷ lệ giỏi đạt 17,62%; khá đạt 40%; đạt yêu cầu 30%; bảo đảm an toàn tuyệt đối về mọi mặt.

Hội phụ nữ Trung tâm Bảo đảm kỹ thuật và Hội phụ nữ Tiểu đoàn 355 (Vùng 3 Hải quân) tổ chức hoạt động mô hình “Bát nước thao trường” tiếp sức các tân binh tại trường bắn.

Trực tiếp thị sát tại trường bắn, Đại tá Phạm Anh Tuấn - Tư lệnh Vùng 3 Hải quân, đã gặp gỡ, động viên chiến sĩ mới tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, ý chí quyết tâm, niềm tin trong từng loạt bắn; trung thành với nội dung, yếu lĩnh đã được huấn luyện; giữ vững tâm lý bình tĩnh, tự tin, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Biểu dương tinh thần trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 355 trong tổ chức huấn luyện và kiểm tra, Đại tá Phạm Anh Tuấn yêu cầu đơn vị tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hơn nữa chất lượng huấn luyện chiến sĩ mới, đảm bảo kết quả kiểm tra bắn đạn thật thời gian tới đạt kết quả cao nhất.

Tư lệnh Vùng 3 Hải quân lưu ý, đơn vị cần quan tâm chăm lo tốt đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ; xây dựng môi trường văn hóa quân sự lành mạnh, đoàn kết, thống nhất; phát huy tinh thần trách nhiệm, ý chí quyết tâm, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”.

Đại tá Phạm Anh Tuấn - Tư lệnh Vùng 3 Hải quân, trao hoa bắn giỏi tặng các tân binh đạt kết quả cao trong bắn tập tổng hợp súng tiểu liên AK bài 1.