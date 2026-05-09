Tình báo Mỹ đánh giá Iran có thể chịu được phong toả nhiều tháng nữa

TPO - Những nỗ lực nhằm chấm dứt cuộc chiến giữa Mỹ và Iran dường như đang rơi vào bế tắc khi hai bên vừa tiếp tục đấu hỏa lực trên vịnh Ba Tư. Trong khi đó, một phân tích tình báo của Mỹ kết luận rằng Tehran có thể chịu được nhiều tháng bị phong tỏa trên biển.

Bức ảnh tên lửa được Hải quân Iran phóng đi tại địa điểm không được công bố, trong video công bố ngày 8/5. (Ảnh: Reuters)

Đánh giá của CIA cho thấy Iran chưa phải chịu sức ép kinh tế nghiêm trọng từ việc Mỹ phong tỏa các cảng biển của nước này trong khoảng 4 tháng nữa, Washington Post dẫn lời 1 quan chức Mỹ am hiểu vấn đề cho biết.

Đánh giá này cho thấy đòn bẩy của Washington đối với Tehran vẫn còn hạn chế, trong bối cảnh Mỹ đang tìm cách chấm dứt cuộc xung đột vốn không được cử tri Mỹ ủng hộ.

Một quan chức tình báo cấp cao nói rằng phân tích của CIA là “sai sự thật”, cho rằng lệnh phong tỏa “đang gây thiệt hại thực sự và ngày càng chồng chất, khi cắt đứt thương mại, bóp nghẹt nguồn thu và đẩy nhanh sự sụp đổ kinh tế mang tính hệ thống” ở Iran.

Washington đang chờ phản hồi của Tehran với đề xuất của Mỹ nhằm chính thức chấm dứt chiến tranh, trước khi tiến hành đàm phán về các vấn đề gây khó hơn, bao gồm chương trình hạt nhân của Iran.

Vài ngày gần đây chứng kiến các đợt giao tranh dữ dội nhất trong và xung quanh eo biển Hormuz từ khi lệnh ngừng bắn được thực hiện cách đây 1 tháng, và UAE tiếp tục trở thành mục tiêu tấn công trong ngày 8/5.

“Chúng tôi có thể sẽ biết điều gì đó trong hôm nay. Chúng tôi đang chờ phản hồi từ phía họ”, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio phát biểu với các phóng viên tại Rome ngày 8/5.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran cho biết, Tehran vẫn đang cân nhắc phản hồi, và đến gần nửa đêm ở Tehran vẫn chưa có thông báo nào được đưa ra.

Trong khi đó, hãng thông tấn Fars của Iran đưa tin đã xảy ra thêm các vụ đụng độ lẻ tẻ giữa lực lượng Iran và tàu chiến Mỹ tại eo biển Hormuz. Hãng Tasnim sau đó dẫn lời nguồn tin quân sự Iran cho biết tình hình đã lắng dịu, nhưng cảnh báo các cuộc đụng độ khác vẫn có thể xảy ra.

Quân đội Mỹ cho biết họ đã tấn công 2 tàu có quan hệ với Iran đang tìm cách tiến vào cảng của Iran, trong đó chiến đấu cơ Mỹ bắn trúng ống khói của các tàu này, buộc chúng phải quay đầu.

Iran phần lớn đã chặn hoạt động vận tải biển không phải của Iran qua eo biển này kể từ khi chiến tranh bùng nổ ngày 28/2. Mỹ áp đặt lệnh phong tỏa với các tàu Iran từ tháng trước.

Giá dầu đã tăng trở lại, với dầu Brent vượt ngưỡng 101 USD/thùng, dù vẫn giảm hơn 6% tính chung cả tuần.

Ngày 7/5, Tổng thống Donald Trump cho biết lệnh ngừng bắn vẫn được duy trì, dù xảy ra các vụ đụng độ tại eo biển Hormuz.

Đối đầu không chỉ diễn ra trên tuyến hàng hải này. UAE cho biết hệ thống phòng không của nước này đã đánh chặn 2 tên lửa đạn đạo và 3 máy bay không người lái từ Iran trong ngày 8/5, khiến 3 người bị thương.

Iran cáo buộc Mỹ vi phạm lệnh ngừng bắn.

“Mỗi khi giải pháp ngoại giao được đặt lên bàn, Mỹ lại chọn một cuộc phiêu lưu quân sự liều lĩnh”. Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi phát biểu ngày 8/5.

Hãng Mehr của Iran đưa tin 1 thủy thủ thiệt mạng, 10 người bị thương và 4 người mất tích sau vụ tấn công của Hải quân Mỹ nhằm vào tàu thương mại Iran tối 8/5.

Sau cuộc gặp Thủ tướng Ý Giorgia Meloni, ông Rubio đặt câu hỏi vì sao Ý và các đồng minh khác không ủng hộ nỗ lực của Washington nhằm mở lại eo biển.

“Các bạn có chấp nhận việc một quốc gia tuyên bố kiểm soát một tuyến đường thủy quốc tế hay không? Bởi nếu chấp nhận điều đó, các bạn đã tạo ra tiền lệ sẽ lặp lại ở hàng chục nơi khác”, ông nói.

Trong khi tiếp tục theo đuổi giải pháp ngoại giao, Mỹ cũng gia tăng các biện pháp trừng phạt nhằm gây sức ép với Iran.

Ngày 8/5, Bộ Tài chính Mỹ công bố lệnh trừng phạt nhằm vào 10 cá nhân và công ty, trong đó có một số tổ chức tại Trung Quốc và đặc khu Hong Kong, với cáo buộc hỗ trợ quân đội Iran mua vũ khí và nguyên liệu phục vụ sản xuất máy bay không người lái shahed của Tehran.

Washington cũng tuyên bố sẵn sàng hành động với bất kỳ công ty nước ngoài nào hỗ trợ hoạt động thương mại bất hợp pháp của Iran và có thể áp đặt các biện pháp trừng phạt thứ cấp các tổ chức tài chính nước ngoài, bao gồm những đơn vị liên quan đến các nhà máy lọc dầu độc lập của Trung Quốc.

Thông báo được đưa ra chỉ vài ngày trước khi Tổng thống Trump thực hiện chuyến thăm Trung Quốc để gặp Chủ tịch Tập Cận Bình.