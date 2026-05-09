Tổng thống Trump: Mỹ sẽ nhận được phản hồi từ Iran vào tối nay

TPO - Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Washington sẽ nhận được phản hồi từ Iran vào tối 9/5 về đề xuất chấm dứt xung đột, trong bối cảnh hai bên được cho là đang chuẩn bị nối lại đàm phán tại Islamabad.

Tổng thống Donald Trump, trong cuộc phỏng vấn với CNN, cho biết, Mỹ dự kiến ​​sẽ nhận được phản hồi về đề xuất chấm dứt xung đột từ Iran vào tối nay (9/5).

Khi được hỏi liệu ông có nhận thấy phía Iran đang trì hoãn các cuộc đàm phán hay không, Tổng thống đáp: "Chúng ta sẽ sớm biết thôi".

Tổng thống Mỹ Donald Trump trả lời báo giới.

Những phát ngôn của lãnh đạo Nhà Trắng được đưa ra vài giờ sau khi Ngoại trưởng Marco Rubio cho biết Mỹ dự kiến ​​sẽ sớm nhận được phản hồi từ Iran liên quan đến đề xuất nhằm chấm dứt xung đột.

Mỹ có thể nối lại hoạt động hướng dẫn tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz

Cùng ngày, ông Trump cũng để ngỏ khả năng Mỹ sẽ tái khởi động "Dự án tự do", nhằm hướng dẫn các tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz. Chiến dịch này có thể được mở rộng với quy mô lớn hơn trước.

"Tôi nghĩ Dự án tự do là tốt, nhưng tôi nghĩ chúng ta cũng có những cách khác để thực hiện. Chúng ta có thể quay lại Dự án tự do nếu mọi việc không diễn ra như ý muốn, nhưng đó sẽ là Dự án tự do mở rộng", ông Trump nói khi rời Nhà Trắng.

Trước đó, Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ (CENTCOM) từng công bố "Dự án tự do" như một nỗ lực nhằm khôi phục lưu thông hàng hải tại eo biển Hormuz. Tuy nhiên, Tổng thống Trump bất ngờ tạm dừng chiến dịch này vào thứ Ba, sau khi tuyên bố xuất hiện "tiến triển lớn" hướng tới một thỏa thuận chấm dứt xung đột với Iran.

Thời điểm đó ông cho biết, việc tạm dừng sẽ diễn ra trong một thời gian ngắn để xem liệu thỏa thuận có thể được hoàn tất và ký kết hay không. Cho đến nay vẫn chưa có thỏa thuận nào được ký kết, và phía Mỹ vẫn đang chờ phản hồi từ Iran.

Mỹ và Iran có thể nối lại đàm phán vào tuần tới tại Islamabad

Wall Street Journal dẫn các nguồn thạo tin cho biết, các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran có thể nối lại ngay trong tuần tới tại thủ đô Islamabad của Pakistan.

Theo ấn phẩm, hai bên đang làm việc với các nhà trung gian để soạn thảo một bản ghi nhớ gồm 14 điểm, chỉ một trang, nhằm thiết lập các tham số cho một tháng đàm phán hướng tới chấm dứt xung đột.

Bản dự thảo được cho là bao gồm các cuộc thảo luận về chương trình hạt nhân, việc giảm căng thẳng ở eo biển Hormuz, và khả năng chuyển giao kho dự trữ uranium được làm giàu cao của Iran cho một quốc gia khác.

Tuy nhiên, mức độ nới lỏng các lệnh trừng phạt vẫn còn đang được tranh luận và có thể gây trở ngại cho các cuộc đàm phán. Theo báo cáo, nếu các cuộc đàm phán tiến triển, thời hạn một tháng ban đầu có thể được gia hạn theo thỏa thuận chung.

Căng thẳng khu vực leo thang sau các cuộc tấn công của Mỹ và Israel nhằm vào Iran hôm 28/2, kéo theo hàng loạt đòn đáp trả từ Tehran và gây gián đoạn nghiêm trọng đối với hoạt động vận tải tại eo biển Hormuz.

Một thỏa thuận ngừng bắn do Pakistan làm trung gian có hiệu lực từ ngày 8/4, song vòng đàm phán đầu tiên tại Islamabad sau đó chưa đạt được đột phá đáng kể. Từ giữa tháng 4, Mỹ tiếp tục áp đặt các biện pháp kiểm soát hàng hải nhằm vào hoạt động vận chuyển của Iran tại khu vực chiến lược này.

​