Lập khống hồ sơ rút tiền làm đường, nguyên Chủ tịch xã ở Thanh Hóa bị khởi tố

TPO - Dù công trình xây dựng đường giao thông nông thôn chưa hoàn thành, nhưng nguyên Chủ tịch xã và 2 giám đốc doanh nghiệp ở Thanh Hóa đã câu kết lập khống hồ sơ, rút tiền ngân sách.

Ngày 8/5, Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Phạm Văn Nhị, nguyên Chủ tịch xã Lâm Phú, huyện Lang Chánh cũ (nay là xã Văn Phú, tỉnh Thanh Hóa) về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Cơ quan điều tra cũng khởi tố, bắt tạm giam Lê Văn Tuấn, Giám đốc Công ty TNHH xây dựng và DVTM Tuấn Hùng và Nguyễn Ngọc Tiến, Giám đốc Công ty TNHH tư vấn xây dựng Phú Khang về cùng tội danh.

Công an khởi tố 3 bị can.

Theo công an, thực hiện chính sách khuyến khích phát triển giao thông nông thôn giai đoạn 2022 - 2025 của tỉnh Thanh Hóa, UBND xã Lâm Phú được Chủ tịch UBND huyện Lang Chánh (cũ) phê duyệt hỗ trợ 600 triệu đồng để xây dựng 1 km đường giao thông nông thôn tại bản Cháo Pi - địa bàn còn nhiều khó khăn của địa phương trước đây.

Với vai trò chủ đầu tư, UBND xã Lâm Phú đã chỉ định Công ty TNHH xây dựng và DVTM Tuấn Hùng thi công công trình; Công ty TNHH tư vấn xây dựng Phú Khang thực hiện tư vấn, giám sát.

Khi có dự án, các đối tượng nêu trên đã bàn bạc chia dự án thành 2 gói thầu có giá trị xây lắp dưới 1 tỷ đồng để triển khai. Tổng giá trị xây dựng của cả hai gói thầu hơn 2,3 tỷ đồng.

Bị can Phạm Văn Nhị.

Tuy nhiên, trên thực tế đơn vị thi công chỉ mới triển khai khoảng 177 m đường bê tông thuộc một tuyến của gói thầu số 2; các hạng mục còn lại không được thực hiện theo thiết kế, dự toán đã được phê duyệt.

Dù công trình chưa hoàn thành, chưa đủ điều kiện nghiệm thu, nhưng 3 đối tượng vẫn lập khống hồ sơ, xác nhận hoàn thành khối lượng thi công nhằm hợp thức hóa thủ tục thanh toán vốn hỗ trợ và giải ngân cho nhà thầu số tiền hơn 400 triệu đồng, gây thiệt hại ngân sách Nhà nước.

Hiện, vụ việc đang được Công an Thanh Hóa điều tra mở rộng.