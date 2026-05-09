Tổng thống Mỹ Trump nói Nga và Ukraine ngừng bắn 3 ngày

Quỳnh Như

TPO - Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Nga và Ukraine sẽ thực hiện lệnh ngừng bắn kéo dài 3 ngày từ 9 - 11/5, đồng thời tiến hành trao đổi tù binh theo tỷ lệ 1.000 đổi 1.000.

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm thứ Sáu (8/5) cho biết Nga và Ukraine sẽ thực hiện lệnh ngừng bắn kéo dài 3 ngày, từ 9 - 11/5, trong khuôn khổ nỗ lực hòa giải do Washington thúc đẩy.

Trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Trump cho biết lệnh ngừng bắn sẽ bao gồm việc đình chỉ mọi hoạt động quân sự và tiến hành trao đổi tù binh với quy mô 1.000 người từ mỗi phía.

"Hy vọng đây sẽ là khởi đầu cho sự kết thúc của một cuộc chiến kéo dài và khốc liệt", Tổng thống Mỹ Trump viết, đồng thời khẳng định các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt xung đột đang đạt được nhiều tiến triển.

Trợ lý Tổng thống Nga Yury Ushakov cho biết Moscow chấp nhận sáng kiến của Tổng thống Mỹ Trump về việc gia hạn lệnh ngừng bắn đến ngày 11/5, đồng thời nhất trí thực hiện trao đổi tù binh theo tỷ lệ 1.000 đổi 1.000.

"Theo chỉ thị của Tổng thống Nga Vladimir Putin, tôi xác nhận sáng kiến ​​của Tổng thống Mỹ Donald Trump về lệnh ngừng bắn và trao đổi tù binh chiến tranh giữa Nga và Ukraine là có thể chấp nhận được", ông Ushakov nói với các phóng viên.

Về phía Ukraine, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết Kiev cũng đồng ý thực hiện ngừng bắn với Nga từ ngày 9 - 11/5 và sẽ tuân thủ nguyên tắc "có đi có lại".

Ông Zelensky nhấn mạnh vấn đề nhân đạo, đặc biệt là việc đưa các tù binh Ukraine trở về nước, là yếu tố quan trọng dẫn tới quyết định của Kiev.

"Quảng trường Đỏ không quan trọng bằng sinh mạng của các tù binh Ukraine có thể được trở về nhà. Vì vậy, trong khuôn khổ tiến trình đàm phán do Mỹ làm trung gian, chúng tôi đã đạt được thỏa thuận với Nga về cuộc trao đổi tù binh 1.000 đổi 1.000. Một lệnh ngừng bắn sẽ được thiết lập từ ngày 9 - 11/5", ông Zelensky nói.

Tổng thống Ukraine cũng cho biết ông đã chỉ đạo các cơ quan liên quan khẩn trương chuẩn bị cho quá trình trao đổi tù binh, đồng thời cảm ơn Tổng thống Trump và các trợ lý của ông vì các nỗ lực ngoại giao.

Ngoài ra, ông Zelensky đã ký một sắc lệnh liên quan đến lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng tại Moscow. Theo văn bản này, Ukraine loại trừ một phần kế hoạch sử dụng vũ khí của Ukraine khỏi khu vực Quảng trường Đỏ trong thời gian diễn ra sự kiện.

Sau khi Tổng thống Ukraine ban hành sắc lệnh, phía Nga ngay lập tức phản ứng cứng rắn. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov tuyên bố Nga không cần sự cho phép của bất kỳ ai.

"Chúng tôi không cần sự cho phép của bất kỳ ai để tự hào về Ngày Chiến thắng của mình", ông nhấn mạnh.

Quỳnh Như
Reuters, Tass
