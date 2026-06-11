Cứu sống bệnh nhân ho ra máu do di chứng lao phổi

TPO - Ngày 11/6, các bác sĩ của một bệnh viện ở Cần Thơ vừa phẫu thuật thành công, cắt thùy phổi trái cho một bệnh nhân để điều trị triệt để tình trạng ho ra máu tái phát nguy hiểm, có tiền sử lao phổi.

Trước đó, ông N.T.T. (67 tuổi, ngụ phường Long Xuyên, tỉnh An Giang) nhập viện trong tình trạng cấp cứu do mất máu mức độ vừa. Theo người nhà, ông T. có tiền sử lao phổi nhiều năm trước. Gần đây, ông liên tục xuất hiện các đợt ho ra máu với số lượng tăng dần.

Ngay sau khi tiếp nhận, các bác sĩ Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long đã tiến hành hồi sức tích cực, truyền máu và dùng thuốc cầm máu để kiểm soát ổn định thể trạng cho bệnh nhân. Kết quả chụp cắt lớp vi tính (CT) lồng ngực sau đó ghi nhận hình ảnh xẹp hoàn toàn thùy trên phổi trái, kèm di chứng lao cũ và có máu ứ đọng lớn trong lòng phế quản. Bệnh nhân được chẩn đoán ho ra máu tái phát do di chứng lao phổi.

Bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ Cửu Long thăm khám cho cụ ông.

ThS.BS Phạm Văn Tạo ở Khoa Ngoại tim mạch – Lồng ngực cho biết, đây là một ca mổ khó do vùng phổi tổn thương của bệnh nhân bị dính rất nhiều sau quá trình viêm nhiễm và di chứng lao trước đó. Sau 4 giờ phẫu thuật tập trung, ê-kíp đã cắt bỏ thành công thùy phổi trái tổn thương, giải quyết triệt để ổ bệnh gây chảy máu. Sau 7 ngày hậu phẫu và theo dõi chặt chẽ, sức khỏe bệnh nhân đã ổn định, không còn ho ra máu và đã được xuất viện.

Theo các bác sĩ chuyên khoa, ho ra máu là triệu chứng nguy hiểm, đặc biệt ở người có tiền sử lao phổi hoặc giãn phế quản. Hiện nay, bên cạnh phương pháp can thiệp bít tắc động mạch phế quản (BAE) để cầm máu cấp cứu, phẫu thuật cắt thùy phổi là giải pháp triệt để giúp loại bỏ hoàn toàn tổn thương, ngăn nguy cơ tái phát đe dọa tính mạng người bệnh.