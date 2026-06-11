Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thế giới

Mỹ nối lại tấn công, Iran lập tức 'sập cửa' eo biển Hormuz

Minh Hạnh

TPO - Truyền thông Iran đưa tin, các địa điểm ở Minab và Sirik, khu vực thuộc miền nam Iran gần eo biển Hormuz, đã bị trúng một số vật thể bay "của đối phương“ vào sáng sớm 11/6, theo giờ địa phương.

733rut4gvvm3dbckhr7dafxoei.jpg
(Ảnh: Reuters)

Hệ thống phòng không ở Asaluyeh trên Vịnh Ba Tư đã được kích hoạt, nhưng cho đến nay chưa có cuộc tấn công nào của đối phương nhằm vào trung tâm năng lượng quan trọng này, nơi có các nhà máy lọc dầu và khu phức hợp hóa dầu.

Asaluyeh là một thành phố và cảng thuộc tỉnh Bushehr ở miền nam Iran, nằm trên bờ biển phía bắc của vịnh.

Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ trước đó thông báo trên X về việc tiến hành thêm các cuộc tấn công "tự vệ" nhằm vào nhiều mục tiêu ở Iran.

“Lực lượng thuộc Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ đã bắt đầu tiến hành thêm các cuộc tấn công tự vệ nhằm vào nhiều mục tiêu ở Iran theo chỉ thị của Tổng Tư lệnh”, bộ tư lệnh cho biết trong một bài đăng trên X.

Tuyên bố được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng Iran sẽ phải “trả giá” vì chưa đạt được thoả thuận.

Ngay sau khi Mỹ tuyên bố nối lại các cuộc tấn công, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã thông báo “đóng cửa eo biển Hormuz với tất cả tàu thuyền”.

“Quyết định này có hiệu lực ngay lập tức, do tình hình bất ổn trong khu vực. Eo biển Hormuz sẽ đóng cửa đối với tất cả các tàu thuyền, bao gồm cả tàu chở dầu và tàu thương mại”, IRGC cho biết trong bài đăng trên Telegram. “Bất kỳ tàu thuyền nào cố gắng đi qua eo biển sẽ bị nhắm mục tiêu”.

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ đã bác bỏ tuyên bố của Iran, nói rằng các tàu thương mại vẫn tiếp tục đi qua eo biển - điều mà IRGC phủ nhận.

Mỹ nói sắp kết thúc đợt tấn công

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, việc Mỹ ném bom Iran sẽ sớm chấm dứt, vì các quan chức cấp cao của Iran đã gọi điện yêu cầu ông ngừng cuộc tấn công mới nhất.

Tuy nhiên, theo Fox News, Tổng thống Trump đã nói rằng việc ném bom sẽ tiếp tục vào đêm mai nếu không đạt được thỏa thuận.

Phóng viên Trey Yingst của Fox cho biết đã nói chuyện với Tổng thống Trump khi ông đang ở Phòng Tình huống cùng với Phó Tổng thống JD Vance và các đặc phái viên Mỹ là Steve Witkoff và Jared Kushner.

Ông Trump nói với Fox rằng đây là “thỏa thuận ngừng bắn bị vi phạm nhiều nhất trong lịch sử thế giới”, Yingst cho biết trong một bài đăng trên X.

Minh Hạnh
CNN
#Mỹ #Iran #Eo biển Hormuz #tấn công #bảo vệ #nguy cơ #xung đột

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe