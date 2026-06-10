Tổng thống Mỹ Trump nói Iran 'phải trả giá'

TPO - Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng Iran sẽ phải “trả giá” sau khi “mất quá nhiều thời gian để đàm phán một thoả thuận”.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Getty Images)

“Iran chỉ nói mà không hành động. Chúng ta đã mất quá nhiều thời gian để đàm phán một thoả thuận có lợi cho họ, giờ thì họ sẽ phải trả giá”, ông Trump viết trên Truth Social.

Tổng thống Mỹ không nói rõ “cái giá” đó là gì, nhưng tuyên bố này được đưa ra sau khi Mỹ cho biết đã phát động một đợt tấn công mới nhằm vào Iran để đáp trả vụ máy bay trực thăng Apache của quân đội Mỹ bị rơi gần eo biển Hormuz.

Cũng trong bài đăng trên mạng xã hội, Tổng thống Mỹ cáo buộc các phương tiện truyền thông không đưa tin về hiệu quả của lệnh phong tỏa hàng hải nhằm vào Iran, gọi đó là “lệnh phong tỏa thành công nhất trong lịch sử chiến tranh hải quân”.

“Không có gì vượt qua được, trừ khi chúng tôi muốn. Đó là một bức tường thép!”, ông Trump tuyên bố.

Đáng chú ý, trong một cuộc phỏng vấn với Fox News, Tổng thống Trump cho biết, ông sắp ra lệnh tấn công nhắm vào các nhà máy điện và cầu đường của Iran nếu Tehran không chịu ký thỏa thuận.

Một quan chức Mỹ nói với CNN, rằng các cuộc tấn công mới nhằm mục đích cảnh cáo Iran, và Mỹ tin chúng sẽ không cản trở các cuộc đàm phán chấm dứt chiến tranh.

Phát biểu trước đó cùng ngày, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian cho biết, Tehran và Washington cần vượt qua “tình trạng không chiến tranh cũng không hòa bình” như hiện tại.

Theo ông Pezeshkian, cựu Lãnh tụ Tối cao Ali Khamenei “đã nhiều lần nhấn mạnh rằng tình trạng ‘không chiến tranh cũng không hòa bình’ cần phải được giải quyết”, cho thấy cách duy nhất để vượt qua giai đoạn hiện tại là đàm phán.

“Nếu chúng ta muốn vượt qua tình trạng không chiến tranh cũng không hòa bình này, chúng ta nên làm gì? Nếu chúng ta không tham gia đối thoại, thì lựa chọn thay thế là gì?”, ông Pezeshkian nói.

Kể từ khi Mỹ và Iran đạt được thoả thuận ngừng bắn vào ngày 8/4, Tehran đã nhiều lần cáo buộc Israel và Mỹ phá hoại thỏa thuận này thông qua các hành động quân sự. Mỹ đã tiến hành các cuộc tấn công vào các mục tiêu của Iran ngay cả khi cuộc đàm phán vẫn tiếp diễn. Trong khi đó, Israel đã thực hiện hàng nghìn cuộc tấn công vào Li-băng, bất chấp những hạn chế do thỏa thuận ngừng bắn đặt ra.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nhiều lần tuyên bố, rằng ông sắp đạt được thỏa thuận với Iran, nhưng vẫn chưa có nhiều dấu hiệu cho thấy tiến triển trong các cuộc đàm phán.

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