Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thế giới

Tổng thống Mỹ Trump nói Iran 'phải trả giá'

Minh Hạnh

TPO - Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng Iran sẽ phải “trả giá” sau khi “mất quá nhiều thời gian để đàm phán một thoả thuận”.

gettyimages-2279674674.jpg
Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Getty Images)

“Iran chỉ nói mà không hành động. Chúng ta đã mất quá nhiều thời gian để đàm phán một thoả thuận có lợi cho họ, giờ thì họ sẽ phải trả giá”, ông Trump viết trên Truth Social.

Tổng thống Mỹ không nói rõ “cái giá” đó là gì, nhưng tuyên bố này được đưa ra sau khi Mỹ cho biết đã phát động một đợt tấn công mới nhằm vào Iran để đáp trả vụ máy bay trực thăng Apache của quân đội Mỹ bị rơi gần eo biển Hormuz.

Cũng trong bài đăng trên mạng xã hội, Tổng thống Mỹ cáo buộc các phương tiện truyền thông không đưa tin về hiệu quả của lệnh phong tỏa hàng hải nhằm vào Iran, gọi đó là “lệnh phong tỏa thành công nhất trong lịch sử chiến tranh hải quân”.

“Không có gì vượt qua được, trừ khi chúng tôi muốn. Đó là một bức tường thép!”, ông Trump tuyên bố.

Đáng chú ý, trong một cuộc phỏng vấn với Fox News, Tổng thống Trump cho biết, ông sắp ra lệnh tấn công nhắm vào các nhà máy điện và cầu đường của Iran nếu Tehran không chịu ký thỏa thuận.

Một quan chức Mỹ nói với CNN, rằng các cuộc tấn công mới nhằm mục đích cảnh cáo Iran, và Mỹ tin chúng sẽ không cản trở các cuộc đàm phán chấm dứt chiến tranh.

Phát biểu trước đó cùng ngày, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian cho biết, Tehran và Washington cần vượt qua “tình trạng không chiến tranh cũng không hòa bình” như hiện tại.

Theo ông Pezeshkian, cựu Lãnh tụ Tối cao Ali Khamenei “đã nhiều lần nhấn mạnh rằng tình trạng ‘không chiến tranh cũng không hòa bình’ cần phải được giải quyết”, cho thấy cách duy nhất để vượt qua giai đoạn hiện tại là đàm phán.

“Nếu chúng ta muốn vượt qua tình trạng không chiến tranh cũng không hòa bình này, chúng ta nên làm gì? Nếu chúng ta không tham gia đối thoại, thì lựa chọn thay thế là gì?”, ông Pezeshkian nói.

Kể từ khi Mỹ và Iran đạt được thoả thuận ngừng bắn vào ngày 8/4, Tehran đã nhiều lần cáo buộc Israel và Mỹ phá hoại thỏa thuận này thông qua các hành động quân sự. Mỹ đã tiến hành các cuộc tấn công vào các mục tiêu của Iran ngay cả khi cuộc đàm phán vẫn tiếp diễn. Trong khi đó, Israel đã thực hiện hàng nghìn cuộc tấn công vào Li-băng, bất chấp những hạn chế do thỏa thuận ngừng bắn đặt ra.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nhiều lần tuyên bố, rằng ông sắp đạt được thỏa thuận với Iran, nhưng vẫn chưa có nhiều dấu hiệu cho thấy tiến triển trong các cuộc đàm phán.

Minh Hạnh
Al Jazeera, CNN
#Tổng thống Mỹ Donald Trump #Iran #Mỹ #đàm phán hoà bình #xung đột Trung Đông #eo biển Hormuz

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe