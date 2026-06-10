Hà Nội: Làm rõ vụ việc du khách nước ngoài bị 'chặt chém' 420 nghìn đồng cho 10 chiếc bánh rán

TPO - Trên mạng xã hội xôn xao về đoạn clip kèm thông tin về việc du khách nước ngoài bị "chặt chém" khi mua 10 cái bánh rán với giá 420 nghìn đồng tại khu vực phố cổ Hà Nội. Sau khi vào cuộc xác minh, cơ quan công an đã làm rõ, lập biên bản xử phạt với người phụ nữ này.

Hình ảnh cắt từ video.

Tối 10/6, lãnh đạo UBND phường Hoàn Kiếm (Hà Nội) cho biết, cơ quan chức năng đã xác minh, làm rõ, đồng thời xử phạt người phụ nữ bán hàng rong liên quan đến nội dung phản ánh việc một du khách nước ngoài bị thu 420 nghìn đồng khi mua 10 chiếc bánh rán.

Theo đoạn clip được đăng tải trên mạng xã hội, nam du khách người nước ngoài mua bánh rán của người phụ nữ bán hàng rong tại khu vực hồ Hoàn Kiếm.

Sau đó, người phụ nữ bỏ 10 cái bánh rán vào túi và đưa cho nam du khách. Khi trả tiền, du khách đưa 500 nghìn đồng nhưng chỉ được trả lại 80 nghìn đồng.

Trong đoạn clip, ngoài số tiền trên, khi mua bánh rán, nam du khách còn đưa thêm cho người phụ nữ bán hàng rong 5 nghìn đồng. Toàn bộ clip được du khách này ghi lại.

Khi đoạn video được chia sẻ trên mạng xã hội đã nhận được nhiều ý kiến phản hồi của cộng đồng mạng.

Nhiều ý kiến cho rằng, việc mua 10 cái bánh rán với giá 420 nghìn đồng là quá đắt, do đó, cơ quan chức năng cần xác minh, xử lý nghiêm.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lãnh đạo UBND phường Hoàn Kiếm (Hà Nội) đã chỉ đạo Công an phường Hoàn Kiếm vào cuộc xác minh làm rõ. Kết quả xác định, người phụ nữ bán bánh rán trong đoạn clip là bà P.T.Y (SN 1976, quê tỉnh Bắc Ninh).

Tổ Cảnh sát trật tự - Công an phường Hoàn Kiếm đã mời bà Y. về trụ sở để làm rõ nội dung phản ánh. Qua làm việc, lực lượng chức năng đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Y. về hành vi bán hàng rong nhỏ lẻ không đúng quy định.

Đồng thời, cơ quan Công an tuyên truyền, nhắc nhở bà Y. thực hiện việc niêm yết và bán hàng đúng giá, không có hành vi thu tiền bất hợp lý đối với khách hàng, đặc biệt là khách du lịch nước ngoài, nhằm góp phần giữ gìn hình ảnh văn minh, thân thiện của Thủ đô Hà Nội.

Công an phường Hoàn Kiếm sẽ tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm tương tự, bảo đảm an ninh, trật tự và môi trường du lịch văn minh trên địa bàn.