Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Công an tỉnh Đắk Lắk tìm bị hại vụ lừa góp vốn chiếm đoạt hơn 300 tỷ đồng

Huỳnh Thủy

TPO - Công an tỉnh Đắk Lắk vừa thông báo tìm bị hại trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản hơn 300 tỷ đồng. Bị can Trần Thị Phi Yến bị cáo buộc kêu gọi góp vốn đầu tư đấu giá tài sản rồi chiếm đoạt tiền.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk vừa phát đi thông báo tìm bị hại trong vụ "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra trên địa bàn tỉnh.

Theo cơ quan điều tra, bị can Trần Thị Phi Yến (SN 1986, trú phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) cùng đồng phạm đã sử dụng thủ đoạn đưa ra các thông tin gian dối về nhu cầu vay mượn tiền hoặc kêu gọi nhiều cá nhân góp vốn đầu tư tham gia các đợt đấu giá tài sản như quyền sử dụng đất, lô cao su, lô phế liệu...

Các đối tượng hứa hẹn sau khi đấu giá thành công sẽ chia lợi nhuận cao cho những người góp vốn. Tuy nhiên, sau khi nhận được tiền vay hoặc tiền góp vốn đầu tư, các đối tượng đã chiếm đoạt tài sản.

tienphong-1.jpg
Đối tượng Trần Thị Phi Yến.

Để phục vụ công tác điều tra, làm rõ nội dung vụ án và xử lý theo quy định của pháp luật, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đề nghị những cá nhân từng giao dịch cho vay tiền hoặc góp vốn đầu tư với Trần Thị Phi Yến và bị chiếm đoạt tài sản bằng phương thức, thủ đoạn nêu trên nhanh chóng đến trình báo, cung cấp thông tin, tài liệu, chứng cứ cho Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk.

Cơ quan điều tra cho biết việc trình báo của các bị hại có ý nghĩa quan trọng trong quá trình làm rõ hành vi phạm tội, xác định thiệt hại cũng như bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của những người liên quan theo quy định của pháp luật.

Như Tiền Phong đưa tin, kết quả điều tra ban đầu xác định, từ tháng 5/2025 đến tháng 4/2026, Yến và đồng phạm đã đưa ra nhiều thông tin gian dối, mạo danh cán bộ, nhân viên các trung tâm đấu giá tài sản, đồng thời làm giả các tài liệu, chứng từ liên quan đến hoạt động đấu giá tại nhiều tỉnh, thành như Đắk Lắk, Lâm Đồng, Đồng Nai, Hà Nội...

Bằng thủ đoạn này, các đối tượng kêu gọi, thu hút người dân góp vốn đầu tư với lời hứa sẽ được hưởng lợi nhuận cao từ các thương vụ đấu giá tài sản. Tin tưởng, nhiều người đã chuyển tiền cho các đối tượng.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định Yến và đồng phạm đã lừa đảo, chiếm đoạt hơn 300 tỷ đồng của 2 nạn nhân cùng trú tại phường Buôn Ma Thuột.

Huỳnh Thủy
#Lừa đảo #Đắk Lắk #bị hại #đầu tư #truy tìm #đấu giá

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe