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Pháp luật

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Khen thưởng 'nóng' các đơn vị triệt phá đường dây ma túy xuyên quốc gia

Nguyễn Dũng

TPO - Ngày 10/6, tại TPHCM, Bộ Công an tổ chức lễ công bố thư khen của Thủ tướng Chính phủ và trao thưởng cho các đơn vị có thành tích đặc biệt xuất sắc trong đấu tranh Chuyên án 126N - chuyên án triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy xuyên quốc gia quy mô đặc biệt lớn. Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an, chủ trì buổi lễ.

Clip hành trình triệt phá Chuyên án 126N. Nguồn C04.

Theo Bộ Công an, qua công tác nắm tình hình, lực lượng chức năng phát hiện một đường dây ma túy hoạt động xuyên quốc gia, liên tỉnh với quy mô lớn, có sự tham gia của nhiều đối tượng.

Các mắt xích trong đường dây được tổ chức chặt chẽ, sử dụng mạng xã hội và các ứng dụng liên lạc mã hóa để điều hành hoạt động, thường xuyên thay đổi phương thức liên lạc, chia nhỏ các khâu vận chuyển nhằm đối phó với cơ quan chức năng.

Trước tính chất đặc biệt nghiêm trọng của vụ việc, ngày 14/1, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã xác lập Chuyên án 126N, huy động sự phối hợp của nhiều đơn vị thuộc Bộ Công an, Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển, Hải quan cùng công an 11 tỉnh, thành phố để đấu tranh, triệt phá đường dây.

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Các đối tượng cùng tang vật.

Sau thời gian dài trinh sát, thu thập chứng cứ, ngày 15/4, Ban chuyên án đồng loạt triển khai các mũi công tác tại nhiều địa phương. Ngay trong ngày đầu phá án, lực lượng chức năng đã bắt giữ 119 đối tượng tại 11 tỉnh, thành phố.

Tang vật thu giữ ban đầu gồm 86,2 kg ma túy tổng hợp, 6.000 viên thuốc lắc, 19 bánh heroin, 112 gói ma túy dạng "nước vui", 3 khẩu súng, 8 viên đạn, 10 ô tô cùng 2,7 tỷ đồng và nhiều tài liệu liên quan.

Đáng chú ý, thực hiện chỉ đạo mở rộng điều tra, Ban chuyên án tiếp tục truy xét, làm rõ toàn bộ đường dây, từ các đối tượng cầm đầu, vận chuyển, mua bán đến các điểm tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Đến nay, lực lượng chức năng đã bắt giữ tổng cộng 403 đối tượng; thu giữ 88,3 kg ma túy tổng hợp, 6.386 viên thuốc lắc, 19 bánh heroin, 416 gói ma túy dạng "nước vui", 60 đầu thuốc lá điện tử chứa chất cấm, 206 kg khí N2O, 7 khẩu súng, 35 viên đạn, 16 ô tô, 36 xe máy, 229 điện thoại di động và gần 4,5 tỷ đồng.

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Tang vật thu được từ vụ án.

Cơ quan điều tra đã khởi tố 45 vụ án với 230 bị can; xử lý vi phạm hành chính 114 đối tượng và tiếp tục củng cố hồ sơ đối với các trường hợp còn lại để xử lý theo quy định.

Theo đánh giá của Bộ Công an, đây là chuyên án ma túy đầu tiên được tổ chức đấu tranh trên phạm vi 11 tỉnh, thành phố với sự tham gia của hàng loạt lực lượng từ công an, bộ đội biên phòng, hải quan đến cảnh sát biển và viện kiểm sát. Việc bóc gỡ toàn bộ đường dây đã ngăn chặn lượng lớn ma túy thẩm lậu vào nội địa, góp phần giữ vững an ninh trật tự và ngăn ngừa hình thành các điểm nóng về ma túy.

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Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an trao Thư khen của Thủ tướng đến các tập thể, cá nhân.

Ghi nhận thành tích đặc biệt xuất sắc của các lực lượng tham gia chuyên án, ngày 19/5, Thủ tướng Chính phủ đã gửi thư khen tới 9 đơn vị tiêu biểu. Bộ Công an cũng quyết định trao thưởng cho 35 tập thể có thành tích xuất sắc trong quá trình điều tra, khám phá chuyên án.

Nguyễn Dũng
#ma túy #Chuyên án 126N #bộ công an #đường dây ma túy #triệt phá #Thủ tướng #Thủ tướng khen thưởng Ban Chuyên án 126N triệt phá đường dây ma túy xuyên quốc gia #Ngày 10/6 #Bộ Công an tổ chức lễ trao thưởng và thư khen của Thủ tướng cho các đơn vị xuất sắc trong chuyên án 126N triệt phá đường dây ma túy lớn xuyên quốc gia.

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