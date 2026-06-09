Lời khai của bà trùm đường dây ‘bảo kê’ Chành cua 46

TPO - Liên quan chuyên án triệt phá đường dây cưỡng đoạt tài sản núp bóng doanh nghiệp trung chuyển cua, Công an TPHCM đã làm rõ vai trò của nhiều đối tượng trong đường dây áp đặt "luật ngầm" thu 30.000 đồng đối với mỗi thùng cua vận chuyển từ các tỉnh miền Tây về TPHCM.

Lời khai của bị hại và "bà trùm" Chành cua 46. Nguồn C.A

Theo cơ quan điều tra, Chành cua 46 trên đường Hàn Hải Nguyên (phường Minh Phụng, TPHCM) hoạt động dưới danh nghĩa điểm trung chuyển, kiểm đếm cua. Tuy nhiên, thực chất đây là nơi các đối tượng thiết lập cơ chế thu phí mang tính cưỡng ép đối với các chủ vựa và đơn vị vận chuyển.

Làm việc với cơ quan công an, Lâm Bích Dung - người được xác định giữ vai trò cầm đầu - thừa nhận việc tổ chức thu phí kiểm đếm cua đối với các xe hàng đưa về TPHCM.

Theo lời khai của Dung, mức thu được áp dụng là 30.000 đồng/thùng cua. Mỗi ngày, lượng hàng đưa về chành dao động từ 1.000 đến 3.000 thùng.

Công an lấy lời khai của bà trùm Chành cua 46 Lâm Bích Dung.

Cơ quan điều tra xác định để duy trì sự chi phối đối với hoạt động vận chuyển cua, nhóm đối tượng đã xây dựng "luật ngầm", buộc các chủ hàng phải đưa cua về Chành cua 46. Những trường hợp không chấp hành thường bị gây khó dễ trong quá trình vận chuyển hoặc bị đe dọa, uy hiếp.

Tại cơ quan điều tra, nhiều đối tượng trong đường dây đã thừa nhận được phân công nhiệm vụ theo dõi hoạt động của các đơn vị vận chuyển, thu thập thông tin về những xe không đưa hàng vào Chành cua 46 để báo cáo cho người cầm đầu xử lý.

Quá trình điều tra, Ban chuyên án đã làm rõ nhiều vụ việc liên quan đến hành vi đập phá phương tiện nhằm răn đe các chủ hàng không chấp hành "luật" do nhóm đối tượng đặt ra.

Các đối tượng trong đường dây tại cơ quan công an.

Đáng chú ý, trong một vụ việc xảy ra vào tháng 9/2025, sau khi phát hiện xe tải chở cua không đưa hàng về Chành cua 46, các đối tượng đã theo dõi hành trình của phương tiện và báo cáo cho Lâm Bích Dung. Sau đó, nhóm người này bị cáo buộc đã tổ chức đập phá xe nhằm tạo sức ép đối với chủ hàng.

Theo Công an TPHCM, đường dây tội phạm nói trên hoạt động có tổ chức, phân công vai trò cụ thể từ quản lý, điều hành, giám sát đến thực hiện các hành vi đe dọa, cưỡng ép...

Hung khí các đối tượng dùng để trấn áp doanh nghiệp, tài xế.

Thiếu tá Trần Thanh Hậu, Phó Đội trưởng đội Trọng án 2, PC02 cho biết, thông qua công tác điều tra, công an xác định Chành cua 46 hoạt động theo một "luật ngầm", vi phạm pháp luật. Dù mỗi thùng cua băng nhóm này chỉ thu 30.000 đồng nhưng trong một thời gian dài, số lượng hàng lớn, khoản tiền thu lợi bất chính bước đầu xác định lên tới hơn 40 tỷ đồng.

Dù không tự xưng mình là người thực hiện nhưng trong giới doanh nghiệp, vận chuyển cua đều biết và khiếp sợ trước sự manh động của các đối tượng thuộc "đế chế" Chành cua 46. Bà trùm Lâm Bích Dung đặt ra tiêu chí "làm một vụ cảnh tỉnh cả đường dây" để các doanh nghiệp biết sợ mà tập kết cua về Chành, từ đó thu lợi bất chính.

Thiếu tá Trần Thanh Hậu, Phó Đội trưởng đội Trọng án 2, PC02 thông tin về vụ án.

Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã khởi tố vụ án và khởi tố 17 bị can để điều tra về các tội "Cưỡng đoạt tài sản", "Cố ý làm hư hỏng tài sản", "Chống người thi hành công vụ" và "Gây rối trật tự công cộng".

Vụ án đang được tiếp tục mở rộng điều tra để làm rõ toàn bộ hành vi phạm tội và trách nhiệm của những người có liên quan.