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Pháp luật

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Khởi tố 5 đối tượng săn bắt, mua bán voọc bạc ở Phú Quốc

Nhật Huy

TPO - Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố 5 bị can săn bắt, mua bán trái phép voọc bạc Đông Dương - loài động vật nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ. Lực lượng chức năng thu giữ 9 cá thể voọc bạc đã bị nhóm này săn bắt.

Ngày 10/6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 5 bị can, bắt tạm giam 4 tháng để điều tra về hành vi “Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm”.

Các bị can gồm: Ngô Hoàng Phi (SN 1979), Ngô Hoàng Hậu (SN 2003), Đỗ Khắc Trường (SN 1996), Đỗ Khắc Cường (SN 1994) và Nguyễn Tấn Bền (SN 1987), cùng ngụ tại Phú Quốc, tỉnh An Giang.

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5 bị can tại cơ quan công an.

Theo kết quả điều tra, giữa tháng 5/2026, Phi đặt mua 10 cá thể voọc bạc với giá 2 triệu đồng/con để bán lại kiếm lời. Sau khi nhận tiền đặt cọc, Trường rủ Cường và Bền mang súng tự chế vào rừng đặc dụng thuộc Vườn Quốc gia Phú Quốc để săn bắt voọc bạc.

Từ ngày 14 - 27/5, nhóm trên nhiều lần vào rừng săn bắn được 8 con voọc bạc, rồi bán cho Phi với tổng số tiền 16 triệu đồng.

Ngày 29/5, Hậu tiếp tục săn được 1 con voọc bạc nên mang về nhà sơ chế, trong lúc Hậu và Phi đang giết thịt tại nhà thì bị lực lượng công an bắt quả tang. Tang vật thu giữ gồm 9 cá thể voọc bạc, 1 khẩu súng tự chế cùng nhiều vật chứng liên quan.

Sau khi Phi và Hậu bị bắt, Trường, Cường và Bền đã đến cơ quan công an đầu thú, giao nộp tang vật.

Kết quả giám định xác định, 6 trong 9 cá thể bị thu giữ là voọc bạc Đông Dương - loài động vật nguy cấp, quý, hiếm thuộc danh mục được ưu tiên bảo vệ.

Nhật Huy
#Phú Quốc #Săn bắt động vật hoang dã #Động vật quý hiếm #An Giang

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