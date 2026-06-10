Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Khởi tố nhóm đối tượng trộm hơn 2 tấn chó ở Đà Lạt

Thái Lâm

TPO - Công an tỉnh Lâm Đồng đã khởi tố vụ án, khởi tố 5 bị can liên quan đến hàng loạt vụ trộm chó xảy ra trên địa bàn Đà Lạt.

Ngày 10/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phan Huy Khang (54 tuổi), Trương Minh Đạt (58 tuổi, cùng trú phường Xuân Hương - Đà Lạt), Mai Xuân Lâm (56 tuổi, trú huyện Đức Trọng cũ) và Nguyễn Văn Mạnh (40 tuổi, trú phường Cam Ly - Đà Lạt) để điều tra về hành vi 'Trộm cắp tài sản'.

img-5152.jpg
5 đối tượng đang bị bắt giữ.

Liên quan vụ án, Tạ Đình Tuấn (48 tuổi, trú phường Lang Biang - Đà Lạt) bị khởi tố về hành vi 'Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có'.

Theo cơ quan điều tra, thời gian qua trên địa bàn Đà Lạt xuất hiện một nhóm đối tượng thường xuyên lợi dụng đêm khuya, khi người dân mất cảnh giác để thực hiện các vụ trộm chó, mèo với phương thức hoạt động chuyên nghiệp.

Sau quá trình nắm tình hình và xác minh, Công an phường Xuân Hương - Đà Lạt đã phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh triển khai các biện pháp đấu tranh. Đến tối 19/5, lực lượng chức năng bắt quả tang nhóm đối tượng khi vừa thực hiện một vụ trộm chó và đang trên đường vận chuyển tang vật đi tiêu thụ.

img-4095.jpg
Công an bắt giữ 2 đối tượng trong đêm, thu giữ nhiều tang vật.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, Khang, Đạt, Lâm và Mạnh đều có nhiều tiền án về tội trộm cắp tài sản. Không có nghề nghiệp ổn định, các đối tượng đã tự chế tạo dụng cụ kích điện, thường xuyên rong ruổi trên các tuyến đường ở Đà Lạt để săn bắt, trộm chó của người dân vào ban đêm.

​Sau khi bắt được chó, nhóm này mang bán cho Tạ Đình Tuấn - chủ một quán kinh doanh thịt chó trên địa bàn để lấy tiền tiêu xài.

​Cơ quan công an xác định từ khi hoạt động đến lúc bị phát hiện, nhóm đối tượng đã thực hiện nhiều vụ trộm, chiếm đoạt khoảng 124 con chó với tổng khối lượng hơn 2.054kg (hơn 2 tấn).

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ các vụ việc liên quan và xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Thái Lâm
#trộm chó #Đà Lạt #Lâm Đồng #khởi tố #hơn 120 con chó

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe