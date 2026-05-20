Bắt nhóm trộm chó lộng hành ở trung tâm Đà Lạt

TPO - Sau thời gian lập chuyên án, Công an Lâm Đồng đã tóm gọn hai đối tượng trộm vật nuôi khi đang ra tay giữa đêm.

Ngày 20/5, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, Công an phường Xuân Hương - Đà Lạt phối hợp Phòng Cảnh sát Hình sự đã bắt quả tang 2 đối tượng trong nhóm chuyên trộm cắp vật nuôi hoạt động manh động trên địa bàn.

Thời gian gần đây, trên địa bàn các phường, xã khu vực trung tâm Đà Lạt liên tiếp xảy ra các vụ trộm cắp vật nuôi với thủ đoạn liều lĩnh, manh động và gây bức xúc trong quần chúng nhân dân.

Trước tình hình trên, Công an Phường Xuân Hương - Đà Lạt đã lập chuyên án đấu tranh, phối hợp Phòng Cảnh sát Hình sự triển khai các biện pháp nghiệp vụ để truy bắt nhóm đối tượng trên.

Đến khoảng 2h ngày 20/5, lực lượng chức năng phát hiện Trương Minh Đạt (58 tuổi) và Phan Huy Khang (55 tuổi, cùng trú phường Xuân Hương - Đà Lạt) có biểu hiện nghi vấn nên tổ chức theo dõi và khống chế.

Tại hiện trường, công an thu giữ 9 con chó (6 con còn sống, 3 con đã chết) cùng nhiều tang vật như súng tự chế gắn thanh kim loại, bình ắc quy, máy kích điện và bình xịt hơi cay.

Kết quả test nhanh cho thấy cả hai đối tượng dương tính với ma túy đá. Trong đó, Khang từng có tiền án về tội Trộm cắp tài sản.

Hiện Công an phường Xuân Hương - Đà Lạt đã ra quyết định tạm giữ hình sự 2 đối tượng để điều tra và mở rộng vụ án.

Đáng chú ý, trong quá trình truy bắt, thiếu tá Từ Đức Tú - Phó trưởng Công an phường Xuân Hương - Đà Lạt bị chấn thương nghiêm trọng, hiện đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng.

​Công an tỉnh Lâm Đồng khuyến cáo người dân bị mất trộm vật nuôi nhanh chóng đến trụ sở Công an phường Xuân Hương - Đà Lạt trình báo và phối hợp xác minh. Đồng thời, người dân không nên tự truy đuổi hoặc đối đầu với các đối tượng nghi vấn để đảm bảo an toàn.