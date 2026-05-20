Tổng thống Putin tại Bắc Kinh: 'Một ngày không gặp tựa ba thu'

TPO - Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã hội đàm tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh, khẳng định quan hệ song phương đang ở "mức cao chưa từng có", đồng thời nhất trí gia hạn Hiệp ước láng giềng hữu nghị và hợp tác giữa hai nước.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 20/5 đã bắt đầu cuộc hội đàm tại Hội trường Phúc Kiến thuộc Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh.

Về phía Nga, tham gia sự kiện còn có Ngoại trưởng Sergey Lavrov, Phó Thủ tướng thứ nhất Denis Manturov, Phó Thủ tướng Tatyana Golikova và các quan chức cấp cao khác

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình gọi Tổng thống Putin là 'người bạn thân thiết'

Phát biểu mở đầu, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình gọi Tổng thống Putin "người bạn thân thiết", nhấn mạnh quan hệ Trung Quốc - Nga được xây dựng trên nền tảng cùng có lợi và tôn trọng lẫn nhau.

Nhà lãnh đạo Trung Quốc cho rằng tình hữu nghị lâu năm đã đưa hai nước xích lại gần nhau hơn, đồng thời khẳng định Bắc Kinh và Moscow cần thúc đẩy hợp tác chiến lược toàn diện ở mức cao hơn để phục vụ quá trình phát triển và phục hưng của cả hai quốc gia.

"Ngài và tôi đã cảm nhận được mối quan hệ mật thiết, điều này đã góp phần tạo nên mối quan hệ sâu sắc và hiệu quả giữa Trung Quốc và Nga", ông Tập nói với nhà lãnh đạo Nga.

Chủ tịch Trung Quốc cũng cho rằng, với tư cách là thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và các cường quốc lớn, Trung Quốc và Nga phải có tầm nhìn chiến lược dài hạn và nỗ lực xây dựng một hệ thống quản trị toàn cầu công bằng và bình đẳng hơn.

'Một ngày không gặp tựa ba thu'

Trong bài phát biểu khai mạc, nhà lãnh đạo Nga đã trích dẫn một câu thành ngữ Trung Quốc: "Một ngày không gặp tựa ba thu" để nói lên sự gắn bó giữa hai bên.

Tổng thống Putin cho biết rất vui khi được gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, đồng thời ca ngợi mối quan hệ Nga - Trung Quốc đang ở "mức cao chưa từng có".

Nhà lãnh đạo Nga cho rằng ngay cả trong bối cảnh các yếu tố bên ngoài không thuận lợi, sự tương tác giữa Nga và Trung Quốc vẫn "thể hiện đà phát triển mạnh mẽ".

Theo nhà lãnh đạo Nga, kim ngạch thương mại song phương đã tăng hơn 30 lần trong 25 năm qua và liên tục vượt mốc 200 tỷ USD trong những năm gần đây.

Tổng thống Putin khẳng định Nga và Trung Quốc cùng ủng hộ sự đa dạng văn hóa, tôn trọng quyền tự chủ phát triển của các quốc gia, đồng thời mong muốn xây dựng một trật tự thế giới công bằng và dân chủ hơn.

"Chúng tôi ủng hộ việc tôn trọng sự phát triển chủ quyền của các quốc gia và chúng tôi mong muốn xây dựng một trật tự thế giới dân chủ công bằng hơn", ông Putin nói.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin trong lễ đón tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh, ngày 20/5.

Về vấn đề năng lượng, ông Putin cho biết: "Trong bối cảnh khủng hoảng ở Trung Đông, Nga tiếp tục giữ vững vai trò là nhà cung cấp tài nguyên đáng tin cậy, còn Trung Quốc là nhà tiêu dùng có trách nhiệm đối với các tài nguyên này".

Tổng thống Nga cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phối hợp giữa hai nước trong các cơ chế đa phương như BRICS, Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) và G20, trong bối cảnh tình hình thế giới căng thẳng hiện nay.

Ông bày tỏ sự "ủng hộ hoàn toàn" đối với vai trò chủ tịch APEC của Trung Quốc và cho biết sẽ tham dự cuộc họp tại Thâm Quyến vào cuối năm nay.

Nhà lãnh đạo Nga đã mời Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đến thăm Moscow vào năm tới.

Gia hạn hiệp ước

Theo hãng thông tấn Tân Hoa Xã, hai nhà lãnh đạo đã nhất trí gia hạn Hiệp ước láng giềng tốt, hữu nghị và hợp tác Trung - Nga được ký cách đây 25 năm.

Ông Tập Cận Bình cho rằng hiệp ước đã thiết lập nền tảng cho tình hữu nghị lâu dài và sự phối hợp chiến lược toàn diện. Đồng thời nhấn mạnh, Trung Quốc ủng hộ việc gia hạn hiệp ước và sẽ hợp tác với Nga để duy trì các nguyên tắc của hiệp ước và thúc đẩy mạnh mẽ sự phối hợp chiến lược "liền kề" giữa hai nước.

Xung đột Trung Đông

Liên quan tới tình hình Trung Đông, Chủ tịch Trung Quốc nhận định khu vực đang đứng trước bước ngoặt quan trọng giữa chiến tranh và hòa bình, đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết của việc chấm dứt ngay các hành động thù địch và nối lại đàm phán.

Ông Tập cho biết đề xuất 4 điểm do Trung Quốc đưa ra nhằm thúc đẩy hòa bình và ổn định ở Trung Đông, hướng tới mục tiêu tăng cường đồng thuận quốc tế, góp phần hạ nhiệt căng thẳng và chấm dứt các hành động thù địch.

Đề xuất này, được ông nêu ra trong cuộc gặp với Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, nhấn mạnh việc tuân thủ các nguyên tắc chung sống hòa bình, tôn trọng chủ quyền quốc gia và luật pháp quốc tế, đồng thời thúc đẩy phối hợp giữa phát triển và an ninh.

​