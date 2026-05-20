Nhiều Ủy viên Trung ương tham gia Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam

Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 vừa tổ chức thành công tại Hà Nội. Đại hội đã hiệp thương cử ra 397 nhân sự tham gia Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031.

Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI gồm 12 người, trong đó 1 người là Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng và 6 người là Ủy viên Trung ương Đảng.

Trong 397 Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, có 62 người là người đứng đầu tổ chức thành viên; 34 chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam của 34 tỉnh, thành phố trên cả nước.

Có 287 cá nhân tiêu biểu trên các lĩnh vực tham gia Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI, gồm: 92 người là trí thức, chuyên gia; 18 cá nhân tiêu biểu là công nhân, nông dân, lực lượng vũ trang… ; 53 cá nhân tiêu biểu là đại diện người dân tộc thiểu số; 53 cá nhân tiêu biểu là chức sắc các tôn giáo; 54 cá nhân tiêu biểu trong các thành phần kinh tế; 17 cá nhân tiêu biểu là người Việt Nam định cư ở nước ngoài.

Trong Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI cũng có 14 người là cán bộ chuyên trách cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Có 2 Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng tham gia Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI, gồm:

Bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Ông Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương.

Ủy viên Trung ương Đảng cũng tham gia Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI, gồm:

Bà Hà Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Ông Nguyễn Phi Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Ông Lương Quốc Đoàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam.

Ông Bùi Quang Huy, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Bà Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội Phụ nữ Việt Nam.

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Tổng Biên tập báo Nhân dân.

Thượng tướng Trương Thiên Tô, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng Cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam.

Ông Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM.

Ông U Huấn, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi.

Ông Mùa A Vảng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Điện Biên.

Trong danh sách Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam có nhiều doanh nghiệp, doanh nhân nổi tiếng, như:

Ông Đỗ Quang Hiển, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hà Nội; Chủ tịch HĐQT Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn - Hà Nội (SHB); Chủ tịch điều hành Công ty Cổ phần Tập đoàn T&T.

Bà Thái Hương, Anh hùng lao động, Nhà sáng lập, Chủ tịch Hội đồng chiến lược Tập đoàn TH; Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị - Tổng giám đốc Ngân hàng TMCP Bắc Á; Chủ tịch Hiệp hội Nữ doanh nhân Việt Nam; Chủ tịch Hiệp hội Nông nghiệp công nghệ cao.

Ông Lý Ngọc Minh, Anh hùng Lao động, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Minh Long I, Thành phố Hồ Chí Minh.

Ông Phạm Văn Thanh, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex).

Ông Vưu Khải Thành, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Trách nhiệm hữu hạn sản xuất hàng tiêu dùng Bình Tiên (Biti’s), thành phố Hồ Chí Minh...

