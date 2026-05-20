Một nữ sinh lớp 12 mất liên lạc bí ẩn nhiều ngày nay

Ngọc Tú

TPO - Cơ quan công an đang phối hợp với gia đình và người dân tích cực tìm kiếm nữ sinh lớp 12 ở Nghệ An mất liên lạc suốt nhiều ngày qua.

Ngày 20/5, lãnh đạo Công an xã Thành Bình Thọ (Nghệ An) cho biết, đơn vị đang tiếp tục phối hợp với các lực lượng chức năng và gia đình tìm kiếm em Lê Thị Thanh H. (SN 2007, học sinh lớp 12) sau nhiều ngày mất liên lạc.

Trước đó, chiều 14/5, sau khi kết thúc buổi học, H. không trở về nhà như thường lệ. Gia đình chờ đợi nhưng không thấy con về nên tổ chức tìm kiếm nhiều nơi song không có kết quả. Lo lắng trước sự việc, người thân đã trình báo cơ quan công an để nhờ hỗ trợ.

Hình ảnh của nữ sinh H. được gia đình đăng tải lên mạng xã hội để nhờ hỗ trợ tìm kiếm.

Theo gia đình, trước khi mất liên lạc, nữ sinh không có biểu hiện bất thường. Thời điểm rời khỏi nhà, H. mặc quần dài màu đen, áo khoác màu hồng nhạt, đeo ba lô đi học màu đen và điều khiển xe máy Wave 50cc màu xanh bạc mang biển kiểm soát 37MA-505.....

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Thành Bình Thọ đã phát thông báo tìm người đến các địa phương trên địa bàn tỉnh Nghệ An để phối hợp hỗ trợ tìm kiếm.

Những ngày qua, gia đình cùng người thân liên tục đi tìm kiếm tại nhiều khu vực, đồng thời đăng tải hình ảnh và thông tin của H. lên mạng xã hội với hy vọng sớm nhận được tin tức.

Đến sáng 20/5, một người dân phát hiện nữ sinh có ngoại hình và đặc điểm giống với mô tả của gia đình nên đã quay video gửi để xác minh. Theo thông tin ban đầu, người này cho biết đã nhìn thấy nữ sinh H. tại khu vực huyện Hương Sơn cũ, tỉnh Hà Tĩnh.

“Gia đình đang đến khu vực người dân cung cấp thông tin để xác minh xem có đúng là cháu H. hay không”, người thân nữ sinh cho biết.

Một cán bộ Công an xã Thành Bình Thọ thông tin thêm, lực lượng chức năng hiện cũng đang kiểm tra, xác minh thông tin do người dân cung cấp để phục vụ công tác tìm kiếm.

#Nghệ An #nữ sinh #mất tích #nữ sinh mất tích bí ẩn #nữ sinh lớp 12 #tìm kiếm #mất tích bí ẩn

