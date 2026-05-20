Lần đầu tiên chạy thận nhân tạo tại Côn Đảo, mở lối 'du lịch y tế'

TPO - Sau nhiều năm phải vào đất liền lọc máu để duy trì sự sống, bệnh nhân suy thận tại Côn Đảo đã được chạy thận ngay tại quê nhà. Đơn vị Thận nhân tạo không chỉ mở ra cơ hội điều trị an toàn, mà còn đặt nền móng cho mô hình “du lịch y tế”.

Ngày 20/5, nhiều bệnh nhân suy thận ở Côn Đảo không giấu được niềm vui khi lần đầu được lọc máu ngay trên đảo thay vì phải di chuyển vào đất liền như trước đây. Với người bệnh suy thận mạn, lọc máu chu kỳ không chỉ là điều trị mà còn là cuộc chiến sinh tồn kéo dài suốt đời.

Trước đây, để duy trì việc chạy thận, nhiều bệnh nhân buộc phải thuê trọ tại TPHCM hoặc Bà Rịa - Vũng Tàu, sống xa gia đình trong thời gian dài. Không ít người phải chia xa gia đình, bỏ công việc ổn định hoặc phụ thuộc hoàn toàn vào người thân vì lịch lọc máu dày đặc mỗi tuần.

Người bệnh tại Côn Đảo được chạy thận nhân tạo ngay tại địa phương, không còn phải di chuyển vào đất liền như trước đây

Với người dân ở một huyện đảo cách đất liền hàng trăm cây số như Côn Đảo, chi phí chạy thận, thuê nhà, ăn uống, đi lại cùng áp lực tinh thần khiến điều kiện kinh tế của nhiều gia đình bị khánh kiệt. Bước ngoặt quan trọng diễn ra khi Đơn vị Thận nhân tạo tại Trung tâm Y tế đặc khu Côn Đảo chính thức đi vào hoạt động từ tháng 5/2026 với sự hỗ trợ chuyên môn toàn diện từ Bệnh viện Thống Nhất.

Đơn vị được đầu tư hệ thống trang thiết bị hiện đại, đồng bộ theo tiêu chuẩn chuyên môn cao. Nổi bật là hệ thống xử lý nước đạt chuẩn châu Âu với hai tầng RO - yếu tố được xem là “trái tim” của hệ thống lọc máu nhằm bảo đảm an toàn cho người bệnh.

Hiện đơn vị được trang bị 2 máy thận nhân tạo Fresenius của Đức, sử dụng màng lọc Nipro, dịch lọc B.Braun cùng đầy đủ thuốc điều trị cần thiết. Với công suất hiện tại, hệ thống có thể phục vụ tối đa 12 bệnh nhân lọc máu chu kỳ.

BS-CKII Lê Công Thọ, Giám đốc Trung tâm Y tế quân dân y Côn Đảo cho biết, trong tương lai, đơn vị sẽ được mở rộng lên tối đa 10 máy để đáp ứng điều trị cho khoảng 60 bệnh nhân nếu nhu cầu tăng cao.

Một trong những yếu tố giúp người bệnh an tâm là toàn bộ hệ thống được các chuyên gia đầu ngành của Bệnh viện Thống Nhất trực tiếp hỗ trợ thiết lập, vận hành và đào tạo nhân lực.

Đơn vị Thận nhân tạo tại Trung tâm Y tế đặc khu Côn Đảo có sự hỗ trợ chuyên môn sâu từ Bệnh viện Thống Nhất TPHCM

PGS.TS Nguyễn Bách, Trưởng khoa Nội thận lọc máu Bệnh viện Thống Nhất là người trực tiếp phụ trách chuyên môn, tham gia xây dựng quy trình kỹ thuật và đào tạo đội ngũ y tế tại địa phương. Ông cho biết, hiện Bệnh viện Thống Nhất duy trì thường xuyên một ê-kíp gồm bác sĩ và điều dưỡng luân phiên làm việc trực tiếp tại Côn Đảo trong thời gian dự kiến 6 tháng nhằm bảo đảm hoạt động chuyên môn an toàn, ổn định và hỗ trợ đào tạo thực hành tại chỗ.

Bên cạnh đó, Trung tâm Y tế đặc khu Côn Đảo cũng cử các ê-kíp tham gia đào tạo chuyên sâu về kỹ thuật lọc máu tại Bệnh viện Thống Nhất để từng bước làm chủ hoàn toàn hệ thống.

Theo PGS.TS Nguyễn Bách, hệ thống thận nhân tạo tại Côn Đảo được đầu tư bài bản, đáp ứng tốt các yêu cầu chuyên môn trong điều trị lọc máu. Quy trình vận hành được xây dựng chặt chẽ, đội ngũ nhân viên được đào tạo kỹ lưỡng và luôn có sự hỗ trợ hội chẩn liên tục từ tuyến cuối.

Không chỉ phục vụ người dân địa phương, đơn vị còn có khả năng tiếp nhận bệnh nhân suy thận cấp cần lọc máu cấp cứu, người bệnh chạy thận trễ từ đất liền ra đảo cũng như du khách đang điều trị lọc máu chu kỳ có nhu cầu du lịch, nghỉ dưỡng tại Côn Đảo.

Đây được xem là bước khởi đầu cho mô hình “du lịch y tế” dành cho bệnh nhân lọc máu - nhóm người vốn bị giới hạn rất nhiều về khả năng đi lại, nghỉ dưỡng do phụ thuộc hoàn toàn vào lịch điều trị. Việc có thể vừa nghỉ ngơi tại một điểm đến nổi tiếng như Côn Đảo vừa duy trì lọc máu an toàn giúp người bệnh có thêm cơ hội tận hưởng cuộc sống, cải thiện tinh thần sau thời gian dài chống chọi bệnh tật.