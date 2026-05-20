Quy hoạch Đức Trọng thành trung tâm hành chính - chính trị tương lai của Lâm Đồng

TPO - UBND tỉnh Lâm Đồng vừa phê duyệt quy hoạch chung xã Đức Trọng với tầm nhìn đến năm 2050, định hướng phát triển theo mô hình đô thị thông minh, xanh và bền vững; định hình xã này thành trung tâm hành chính - chính trị của tỉnh trong tương lai.

Ngày 20/5, UBND tỉnh Lâm Đồng đã phê duyệt quy hoạch chung xã Đức Trọng, bao phủ toàn bộ diện tích tự nhiên hiện hữu với quy mô khoảng 148,8km².

Khu vực lập quy hoạch có tứ cận giáp các xã Tà Năng, Ninh Gia, Tà Hine, Tân Hội, Hiệp Thạnh và xã Đơn Dương. Quy hoạch được xác định theo giai đoạn ngắn hạn đến năm 2030 và tầm nhìn dài hạn đến năm 2050.

Theo định hướng được phê duyệt, Đức Trọng sẽ phát triển theo mô hình đô thị thông minh, xanh và bền vững; chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp chế biến, logistics, đô thị hành chính, thương mại quốc tế và từng bước hình thành trung tâm hành chính - chính trị của tỉnh.

Hạ tầng giao thông nội thị xã Đức Trọng được định hướng đầu tư 100% tuyến đường có hệ thống thoát nước, xử lý tình trạng ngập úng đô thị.

Ở giai đoạn đến năm 2030, địa phương đặt mục tiêu hoàn thiện các tiêu chí xã nông thôn mới hiện đại, đồng thời phấn đấu đạt tiêu chí đô thị loại III, hướng tới trở thành đơn vị hành chính cấp phường.

Trong thời gian này, quy hoạch ưu tiên hoàn thiện hạ tầng, lấp đầy các khu công nghiệp; đầu tư đồng bộ hệ thống thu gom và nhà máy xử lý nước thải tập trung.

Song song đó, địa phương sẽ nâng cấp mạng lưới giáo dục, đào tạo nghề gắn với nhu cầu nhân lực khu công nghiệp, logistics và sân bay quốc tế Liên Khương; phát triển nhà ở xã hội, khu dân cư cho công nhân, chuyên gia và khu tái định cư phục vụ các dự án cao tốc.

Tầm nhìn đến năm 2050, Đức Trọng được quy hoạch trở thành đô thị hạt nhân, giữ vai trò trung tâm động lực phát triển cấp vùng. Hạ tầng giao thông liên khu vực sẽ được đầu tư đồng bộ, kết nối hệ thống cao tốc và gắn chặt với Cảng hàng không quốc tế Liên Khương.

Đáng chú ý, quy hoạch cũng đặt mục tiêu phát triển Trung tâm hành chính - chính trị của tỉnh Lâm Đồng gắn với mô hình đô thị hành chính hiện đại, tạo động lực lan tỏa cho khu vực lân cận như Hiệp Thạnh, Ninh Gia.

Cùng với đó, địa phương định hướng hình thành trung tâm nghiên cứu - phát triển (R&D), tập trung vào công nghệ sinh học, chế biến sâu nông sản, dược liệu và mỹ phẩm.

Một số dự án trọng điểm được nhấn mạnh gồm đầu tư, hoàn thiện và đưa vào khai thác khu công nghiệp - logistics (ICD) Đức Trọng, đồng thời nâng cấp Cảng hàng không quốc tế Liên Khương.

Đặc biệt, Đức Trọng được xác định là cửa ngõ giao thương quốc tế của tỉnh, trạm trung chuyển chiến lược kết nối Tây Nguyên với Đông Nam Bộ và Duyên hải Nam Trung bộ, đồng thời giữ vai trò “tiểu vùng trung tâm lãnh thổ Lâm Đồng”, dẫn dắt phát triển công nghiệp, logistics, R&D và nông nghiệp công nghệ cao.