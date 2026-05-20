Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Quy hoạch Đức Trọng thành trung tâm hành chính - chính trị tương lai của Lâm Đồng

Thái Lâm

TPO - UBND tỉnh Lâm Đồng vừa phê duyệt quy hoạch chung xã Đức Trọng với tầm nhìn đến năm 2050, định hướng phát triển theo mô hình đô thị thông minh, xanh và bền vững; định hình xã này thành trung tâm hành chính - chính trị của tỉnh trong tương lai.

Ngày 20/5, UBND tỉnh Lâm Đồng đã phê duyệt quy hoạch chung xã Đức Trọng, bao phủ toàn bộ diện tích tự nhiên hiện hữu với quy mô khoảng 148,8km².

Khu vực lập quy hoạch có tứ cận giáp các xã Tà Năng, Ninh Gia, Tà Hine, Tân Hội, Hiệp Thạnh và xã Đơn Dương. Quy hoạch được xác định theo giai đoạn ngắn hạn đến năm 2030 và tầm nhìn dài hạn đến năm 2050.

Theo định hướng được phê duyệt, Đức Trọng sẽ phát triển theo mô hình đô thị thông minh, xanh và bền vững; chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp chế biến, logistics, đô thị hành chính, thương mại quốc tế và từng bước hình thành trung tâm hành chính - chính trị của tỉnh.

z7844709105451-a8f3cb9df29ac1e580c0788f9abb07c9.jpg
Hạ tầng giao thông nội thị xã Đức Trọng được định hướng đầu tư 100% tuyến đường có hệ thống thoát nước, xử lý tình trạng ngập úng đô thị.

Ở giai đoạn đến năm 2030, địa phương đặt mục tiêu hoàn thiện các tiêu chí xã nông thôn mới hiện đại, đồng thời phấn đấu đạt tiêu chí đô thị loại III, hướng tới trở thành đơn vị hành chính cấp phường.

Trong thời gian này, quy hoạch ưu tiên hoàn thiện hạ tầng, lấp đầy các khu công nghiệp; đầu tư đồng bộ hệ thống thu gom và nhà máy xử lý nước thải tập trung. Hạ tầng giao thông nội thị được định hướng đầu tư 100% tuyến đường có hệ thống thoát nước, xử lý tình trạng ngập úng đô thị.

Song song đó, địa phương sẽ nâng cấp mạng lưới giáo dục, đào tạo nghề gắn với nhu cầu nhân lực khu công nghiệp, logistics và sân bay quốc tế Liên Khương; phát triển nhà ở xã hội, khu dân cư cho công nhân, chuyên gia và khu tái định cư phục vụ các dự án cao tốc.

Tầm nhìn đến năm 2050, Đức Trọng được quy hoạch trở thành đô thị hạt nhân, giữ vai trò trung tâm động lực phát triển cấp vùng. Hạ tầng giao thông liên khu vực sẽ được đầu tư đồng bộ, kết nối hệ thống cao tốc và gắn chặt với Cảng hàng không quốc tế Liên Khương.

Đáng chú ý, quy hoạch cũng đặt mục tiêu phát triển Trung tâm hành chính - chính trị của tỉnh Lâm Đồng gắn với mô hình đô thị hành chính hiện đại, tạo động lực lan tỏa cho khu vực lân cận như Hiệp Thạnh, Ninh Gia.

Cùng với đó, địa phương định hướng hình thành trung tâm nghiên cứu - phát triển (R&D), tập trung vào công nghệ sinh học, chế biến sâu nông sản, dược liệu và mỹ phẩm.

Một số dự án trọng điểm được nhấn mạnh gồm đầu tư, hoàn thiện và đưa vào khai thác khu công nghiệp - logistics (ICD) Đức Trọng, đồng thời nâng cấp Cảng hàng không quốc tế Liên Khương.

Đặc biệt, Đức Trọng được xác định là cửa ngõ giao thương quốc tế của tỉnh, trạm trung chuyển chiến lược kết nối Tây Nguyên với Đông Nam Bộ và Duyên hải Nam Trung bộ, đồng thời giữ vai trò “tiểu vùng trung tâm lãnh thổ Lâm Đồng”, dẫn dắt phát triển công nghiệp, logistics, R&D và nông nghiệp công nghệ cao.

Thái Lâm
#quy hoạch xã Đức Trọng #Lâm Đồng #trung tâm hành chính - chính trị tương lai

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe