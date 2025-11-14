Lâm Đồng đưa ra tiêu chuẩn chọn nơi đặt trung tâm hành chính mới

TPO - UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu Sở Xây dựng chủ trì tham mưu phương án xây dựng trung tâm hành chính - chính trị mới của tỉnh, đồng thời lựa chọn vị trí có dư địa phát triển, khả năng tạo động lực mở rộng đô thị và kết nối thuận lợi với các trục giao thông lớn.

Ngày 14/11, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Hồng Hải đã ký văn bản giao Sở Xây dựng chủ trì tham mưu nội dung liên quan đến việc hình thành Trung tâm hành chính - chính trị mới của tỉnh.

Trung tâm hành chính tỉnh Lâm Đồng hiện đang đặt trên đường Trần Phú, phường Xuân Hương - Đà Lạt.

Theo đó, UBND tỉnh Lâm Đồng giao Sở Xây dựng phối hợp Sở Tài chính và các ngành, địa phương rà soát toàn bộ quy hoạch và đề xuất phương án đầu tư xây dựng Trung tâm hành chính - chính trị mới, bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I nhiệm kỳ 2025-2030 và chương trình hành động của Tỉnh ủy.

Cụ thể, UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu nghiên cứu vị trí có dư địa phát triển, đủ khả năng tạo động lực mở rộng không gian đô thị, phát triển quỹ đất, thương mại, dịch vụ - du lịch và khu công nghệ cao. Bên cạnh đó vị trí phải đảm bảo kết nối giao thông thuận lợi với các trung tâm kinh tế, công nghiệp, khoa học - công nghệ của khu vực và các tuyến giao thông quốc gia.

Các sở, ngành phải hoàn thiện đề xuất, báo cáo UBND tỉnh trong tháng 11/2025.