Xã hội

Phá đường dây bán giày giả mạo thương hiệu Nike, Adidas ở TPHCM

Nguyễn Dũng

TPO - Đột kích đồng loạt 3 địa điểm kinh doanh của K.W Sneaker tại TPHCM, Công an phát hiện hơn 1.400 đôi giày, dép giả mạo các thương hiệu nổi tiếng như Nike, Adidas, New Balance, Onitsuka Tiger với tổng trị giá hơn 3,3 tỷ đồng. Chủ hộ kinh doanh khai đã bán hàng giả suốt nhiều năm, thu lợi hơn 1 tỷ đồng.

Clip công an kiểm tra cửa hàng giày giả mạo các thương hiệu nổi tiếng ở TPHCM.

Ngày 20/5, Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) Công an TPHCM cho biết đã khởi tố bị can đối với Nguyễn Trần Việt Hoàng (SN 1993, ngụ TPHCM) để điều tra về hành vi “Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp”, liên quan đường dây kinh doanh giày dép giả mạo nhiều thương hiệu nổi tiếng.

Theo Công an TPHCM, thực hiện Công điện của Thủ tướng Chính phủ, Điện mật của Bộ trưởng Bộ Công an và chỉ đạo của Giám đốc Công an TPHCM về tăng cường đấu tranh với các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, lực lượng PC03 đã đồng loạt kiểm tra 3 địa điểm kinh doanh của hộ kinh doanh K.W Sneaker tại các địa chỉ trên đường Huỳnh Văn Nghệ, Quang Trung và Trường Chinh.

Hàng loạt thương hiệu nổi tiếng bị làm giả và trưng bày để bán.

Qua kiểm tra, công an phát hiện và thu giữ 1.412 đôi giày, dép giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng như “Nike”, “Adidas”, “New Balance” và “Onitsuka Tiger”. Tổng trị giá lô hàng vi phạm được xác định là hơn 3,3 tỷ đồng.

Làm việc với cơ quan điều tra, Nguyễn Trần Việt Hoàng khai nhận bắt đầu kinh doanh giày dép giả mạo từ tháng 2/2023 đến nay. Các sản phẩm được mua qua các hội nhóm online, không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Lô hàng giả thương hiệu nổi tiếng trong kho hàng bị lực lượng chức năng phát hiện.

Dù biết rõ đây là hàng giả mạo nhãn hiệu, Hoàng vẫn nhập về tiêu thụ do giá rẻ, dễ bán và mang lại lợi nhuận cao. Từ trước đến nay, đối tượng đã bán ra hàng nghìn đôi giày dép giả, thu lợi bất chính hơn 1 tỷ đồng.

Công an TPHCM nhận định, hành vi buôn bán hàng giả mạo nhãn hiệu không chỉ xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của các thương hiệu mà còn ảnh hưởng môi trường kinh doanh lành mạnh và quyền lợi người tiêu dùng.

Nguyễn Trần Việt Hoàng tại cơ quan công an.

Cơ quan công an khuyến cáo người tiêu dùng không nên ham rẻ, mua các sản phẩm không rõ nguồn gốc, đồng thời kêu gọi người dân khi phát hiện hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ cần nhanh chóng trình báo cơ quan chức năng để kịp thời xử lý.

