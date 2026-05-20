Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Nhịp sống Thủ đô

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Mưa xối xả đầu mùa, ngập úng ở Hà Nội ra sao?

Phùng Linh

TPO - Tính đến 6h30 sáng 20/5, do ảnh hưởng của hội tụ gió trên cao, Hà Nội xuất hiện mưa diện rộng, Đây được xem là cơn mưa đầu mùa với lượng mưa phổ biến từ 30-45mm.

Sáng 20/5, đại diện Công ty TNHH Một thành viên Thoát nước Hà Nội (Công ty Thoát nước Hà Nội) đã có báo cáo nhanh về tình hình tiêu thoát nước trên địa bàn Thành phố.

Theo đó, từ thời điểm 0h50' rạng sáng cùng ngày, nhiều khu vực bắt đầu xuất hiện mưa rào rải rác và kéo dài.

z7844243796869-55d3c4ba5377476d721aa403a13f2b6d.jpg
Xí nghiệp Thi công cơ giới (thuộc Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội) bố trí công nhân và các phương tiện chuyên dụng ứng trực tại đường Võ Chí Công. Ảnh: Cơ quan chức năng cung cấp.

Ghi nhận qua hệ thống quan trắc đến thời điểm 6h30 sáng, khu vực nội thành có lượng mưa phổ biến trên 40mm. Cụ thể, quận Hai Bà Trưng đạt 49,1mm; Cầu Giấy 48,4mm; khu vực Phú Thượng 46,1mm; Yên Sở 44,5mm; Thanh Liệt 44mm; Tây Hồ 43mm và Đông Ngạc 42,6mm...

Tại các huyện ngoại thành, lượng mưa có sự phân bổ không đồng đều. Đáng chú ý, xã Vĩnh Thanh ghi nhận lượng mưa lớn đột biến lên tới 75mm. Các khu vực lân cận như Phú Xuyên đạt mức 48,9mm; Thường Tín 38,2mm; trong khi đó tại Thanh Oai lượng mưa chỉ ở mức 10,3mm.

Do trận mưa diễn ra xuyên đêm và kéo dài đến sát khung giờ cao điểm người dân di chuyển đi làm, đi học, Công ty Thoát nước Hà Nội đã khẩn trương triển khai các phương án ứng phó. Lực lượng công nhân thoát nước được huy động ứng trực tại các vị trí trũng thấp, khẩn trương vớt rác tại các ga thu, khơi thông miệng cống để nước rút nhanh nhất. Tại thời điểm 6h30, Trạm bơm Yên Sở vận hành 6/20 tổ máy.

Theo Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội, trong suốt trận mưa đêm và rạng sáng 20/5, trên địa bàn quản lý không xuất hiện điểm úng ngập, giao thông đi lại bình thường. Đến 6h30 ngày 20/5, trên địa bàn Thành phố còn mưa nhỏ, lượng mưa không đáng kể.

Theo dự báo của Đài Khí tượng thủy văn, ngày 20/5 Thành phố Hà Nội có khả năng tiếp tục có mưa rào và dông, Công ty tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, bố trí lực lượng bám sát hiện trường và sẽ cập nhật báo cáo khi có diễn biến mới.

Phùng Linh
#Hà Nội #mưa lớn #đầu mùa #lượng mưa #thời tiết

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe