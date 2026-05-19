Miền Bắc đón mưa lớn nhất từ đầu mùa, Quảng Ninh nguy cơ sạt đất cao

Nguyễn Hoài

TPO - Mưa lớn bắt đầu từ đêm 19/5, có thể kéo dài đến ngày 21/5, tổng lượng mưa lớn nhất ở khu vực Đông Bắc Bộ thời gian này có thể vượt 300mm, nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng, đặc biệt là tại Quảng Ninh.

Ngày hôm nay (19/5), khu vực Đông Bắc Bộ và Nam Bộ đã có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Lượng mưa tính từ 7-15h có nơi trên 50mm như Xuân Đài (Phú Thọ) 57mm, Minh Tiến (Thái Nguyên) 64.4mm.

Dự báo từ đêm 19/5 đến ngày 21/5, do hoạt động mạnh của vùng hội tụ gió trên cao kết hợp với rãnh áp thấp, khu vực Đông Bắc Bộ, Nam Phú Thọ, Thanh Hóa và Nghệ An xuất hiện đợt mưa lớn nhất từ đầu mùa với lượng mưa phổ biến 50-150mm, cục bộ có nơi trên 300mm.

Trong đó, từ đêm 19/5 đến ngày 20/5, khu vực Đông Bắc Bộ, phía nam tỉnh Phú Thọ và Thanh Hóa có mưa phổ biến từ 20–50mm, cục bộ có nơi trên 100mm.

Giai đoạn từ đêm 20/5 đến ngày 21/5, phạm vi mưa tiếp tục mở rộng ở Đông Bắc Bộ, nam Phú Thọ, Thanh Hóa và Nghệ An. Lượng mưa phổ biến từ 30–60mm, cục bộ có nơi trên 200mm, riêng khu vực Đông Bắc Bộ có khả năng xuất hiện mưa từ 50–100mm, có nơi vượt 200mm.

Đợt mưa từ đêm 19/5 đến ngày 21/5 có thể là đợt mưa lớn nhất từ đầu mùa ở miền Bắc.

Dự báo từ đêm 21/5, mưa lớn tại các khu vực trên có xu hướng giảm dần.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định, cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét và mưa đá ở cấp 1, riêng tỉnh Quảng Ninh được cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai cấp 2.

Ngoài ra, chiều tối và đêm 19/5, khu vực Tây Bắc Bộ, Nghệ An đến Huế, duyên hải Nam Trung Bộ, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ cũng xuất hiện mưa rào và dông rải rác với lượng mưa phổ biến 10–30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm.

Cơ quan khí tượng cảnh báo trong các cơn dông có khả năng xảy ra các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Mưa lớn kéo dài có thể gây ngập úng tại các vùng trũng thấp, khu đô thị và khu công nghiệp, làm gia tăng nguy cơ lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất tại khu vực đồi núi, sườn dốc.

Thông tin mưa theo thời gian thực được Cục Khí tượng Thuỷ văn cung cấp tại trang web hymetnet.gov.vn, thông tin cảnh báo khu vực nguy cơ lũ quét, sạt lở đất thời gian thực có tại địa chỉ: https://luquetsatlo.nchmf.gov.vn và trong bản tin riêng cảnh báo lũ quét, sạt lở đất.

