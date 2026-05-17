Xã hội

[Clip] Nhà tốc mái, cây xanh ngã đổ trong cơn mưa đầu mùa ở TPHCM

Nguyễn Dũng

TPO - Cơn mưa lớn kèm gió giật mạnh xuất hiện trên diện rộng tại TPHCM vào chiều 17/5 đã gây ra sự cố cây xanh gãy đổ, mái tôn bị tốc bay mái ở nhiều nơi.

Mái tôn bị thổi bay ra đường phố tại TPHCM chiều 17/5.

Theo ghi nhận của phóng viên, trên đường Hoàng Văn Thụ, khu vực gần ngã tư Lăng Cha Cả (phường Tân Sơn Hòa), một phần mái tôn của trụ sở một công ty bất ngờ bị gió lớn cuốn bật khỏi vị trí và rơi xuống vỉa hè. Nhiều khung thép bị biến dạng. May mắn thời điểm xảy ra sự cố không có người và phương tiện lưu thông qua khu vực nên không gây ra thương vong về người.

Hình ảnh mái tôn đổ sập, méo mó.

Sự cố xảy ra đúng vào khung giờ cao điểm khiến giao thông qua khu vực bị ảnh hưởng. Lực lượng Công an phường Tân Sơn Hòa nhanh chóng có mặt phong tỏa khu vực nguy hiểm, điều tiết giao thông và phối hợp di dời phần mái tôn ra khỏi hiện trường để đảm bảo an toàn cho người dân.

Sự cố xảy ra vào giờ cao điểm ảnh hưởng đến giao thông đi lại của người dân.

Không chỉ riêng khu vực đường Hoàng Văn Thụ, mưa giông còn làm nhiều cây xanh tại các khu vực khác bị gãy nhánh, bật gốc. Nhiều tuyến đường xuất hiện tình trạng cành cây chắn ngang lối đi, gây khó khăn cho việc di chuyển của người dân trong cơn mưa lớn kéo dài.

Hình ảnh nhiều nơi trên địa bàn TPHCM bị ảnh hưởng bởi cơn mưa, giông lốc chiều 17/5.
Hình ảnh mây đen và cơn mưa lớn xảy ra nhiều nơi trên địa bàn TPHCM.

Đến tối cùng ngày, lực lượng chức năng cùng đơn vị quản lý cây xanh vẫn tiếp tục kiểm tra, xử lý các điểm có nguy cơ mất an toàn sau mưa giông.

