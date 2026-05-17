Bắt quả tang vụ vận chuyển hàng cấm số lượng lớn ở Quảng Trị

TPO - Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Quảng Trị vừa phát hiện, bắt giữ một vụ vận chuyển hàng cấm với số lượng lớn, thu giữ khoảng 260kg pháo hoa nổ cùng 7.600 bao thuốc lá nhập lậu.

Ngày 17/5, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị đang tiếp tục điều tra, xử lý vụ vận chuyển, buôn bán hàng cấm quy mô lớn xảy ra trên địa bàn.

Phạm Thế Nam cùng tang vật vụ án.

Trước đó, vào khoảng 4 giờ 30 phút ngày 11/5, tại khu vực thôn An Mỹ, xã Hiếu Giang, tỉnh Quảng Trị, tổ công tác thuộc Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an tỉnh Quảng Trị đã bắt quả tang Phạm Thế Nam (SN 1985, trú xã Hoàng An, tỉnh Phú Thọ) đang bốc xếp hàng cấm lên ô tô mang BKS 29H-753.64.

Qua kiểm tra phương tiện, lực lượng chức năng phát hiện trên xe vận chuyển 153 hộp pháo hoa nổ loại 49 ống, với tổng khối lượng khoảng 260kg, đều do nước ngoài sản xuất. Ngoài ra, trên xe còn có 7.600 bao thuốc lá nhập lậu các loại.

Mở rộng điều tra, cơ quan công an đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, truy xét và bắt giữ thêm Trần Thị Minh Hương (SN 1985, trú thôn Phú Hậu, xã Hiếu Giang, tỉnh Quảng Trị) và Trần Công Trịnh (SN 1983, trú phường Vĩnh Yên, tỉnh Phú Thọ).

Theo cơ quan điều tra, các đối tượng này liên quan đến hành vi buôn bán hàng cấm đối với số pháo hoa nổ nói trên. Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Quảng Trị tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.