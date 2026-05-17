Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giải trí

Nữ diễn viên bị phong sát tại Trung Quốc bất ngờ có màn trở lại tại Việt Nam

Minh Vũ

TPO - Khán giả bất ngờ khi Viên Băng Nghiên, người bị cấm hoạt động nghệ thuật 4 năm tại Trung Quốc lại trở thành gương mặt trang bìa của tạp chí Việt Nam.

Sina đưa tin mới đây nữ diễn viên Viên Băng Nghiên đã gửi lời chào tới khán giả Việt Nam, ngôi sao phim Lưu ly sẽ là gương mặt trang bìa của tạp chí Harper's Bazaar Vietnam số tháng 6. Ấn phẩm chỉ phát hành 500 bản nhưng gây ra tranh cãi lớn.

vien-bang-nghien1.jpg
vien-bang-nghien9.jpg
Viên Băng Nghiên bất ngờ trở lại với trang bìa tạp chí Việt Nam.

Viên Băng Nghiên vốn là diễn viên nổi tiếng tại Trung Quốc, cô đã bị cấm hoạt động nghệ thuật từ năm 2022 vì tội trốn thuế.

Viên Băng Nghiên bị cục thuế Trùng Khánh đưa ra thông báo về việc nữ diễn viên Viên Băng Nghiên và các công ty liên quan tới cô bị phạt vì có hành vi trốn thuế với số tiền tổng cộng là hơn 4,3 triệu NDT (gần 600.000 USD).

Viên Băng Nghiên có hành vi sử dụng công ty để tiêu dùng cho cá nhân, tránh một phần thuế phải đóng. Sau nhiều lần nhắc nhở, đốc thúc và lên tiếng cảnh báo, phía Viên Băng Nghiên vẫn không chỉnh đốn cách làm việc, nộp bù số thuế. Do đó, Viên Băng Nghiên bị phạt gần 3 triệu NDT (412.000 USD), công ty của nữ diễn viên cũng bị phạt 1,3 triệu NDT (179.000 USD).

Với việc phạm tội trốn thuế, tài khoản mạng xã hội Weibo của Viên Băng Nghiên nhanh chóng bị cấm phát ngôn. Đây là dấu hiệu cho thấy nữ diễn viên đã bị cấm hoạt động nghệ thuật và không còn đường quay lại giới giải trí.

Hiện tại, ở Trung Quốc, Viên Băng Nghiên chỉ có thể đăng bài trên MXH với tư cách công dân bình thường, không được quảng bá dưới danh nghĩa nghệ sĩ.

Ngày 15/5, công ty đại diện cho Viên Băng Nghiên từng lập một tài khoản MXH trên nền tảng Tiểu Hồng Thư (Xiaohongshu) để liên hệ công việc nhưng ngay sau đó đã bị khiếu nại và xóa bỏ.

Vì vậy, khi Viên Băng Nghiên xuất hiện trên trang bìa tạp chí Harper's Bazaar, khán giả Việt Nam rầm rộ phản đối vì cô là nghệ sĩ dính vết nhơ đã bị Trung Quốc cấm sóng, dư luận tẩy chay lại được vinh danh tại Việt Nam.

vien-bang-nghien4.jpg
vien-bang-nghien3.jpg
Khán giả phản đối việc Viên Băng Nghiên xuất hiện trên trang bìa tạp chí Việt.

Viên Băng Nghiên sinh năm 1992, từng tham gia nhiều tác phẩm truyền hình nổi tiếng như Lão cửu môn, Tương dạ 2, Thính tuyết lâu, Chúc khanh hảo, Lưu ly (Lưu ly mỹ nhân sát). Viên Băng Nghiên có vẻ đẹp dịu dàng man mác buồn, cảnh khóc được đánh giá tốt, phù hợp với các vai diễn nữ chính phim ngôn tình.

Năm 2020, nhân vật Chử Toàn Cơ trong Lưu Ly của cô đứng thứ 2 trong top những vai diễn hot nhất trên Douyin với 11,8 tỷ lượt bình luận. Cô từng được đánh giá là nữ diễn viên 9X sáng giá, đối thủ của Dương Tử, Địch Lệ Nhiệt Ba.

Khi Viên Băng Nghiên bị phong sát, các tác phẩm Viên Băng Nghiên Mùa hoa rơi gặp lại chàng, Khuynh thành diệc thanh hoan Lôi đình lệnh gặp khó khăn trong việc lên sóng. Sau đó, các dự án này phải đổi nữ chính hoặc xóa bớt hình ảnh của Viên Băng Nghiên sau đó mới qua kiểm duyệt.

Minh Vũ
#Viên Băng Nghiên #sao Hoa ngữ #Lão cửu môn #Tương dạ 2 #Thính tuyết lâu #Chúc khanh hảo #Lưu ly

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe