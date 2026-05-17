Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPHCM mở cao điểm 45 ngày đêm 'làm sạch địa bàn', hướng tới thành phố không ma túy

Nguyễn Dũng

TPO - Ngày 17/5, Công an TPHCM cho biết vừa đồng loạt ra quân triển khai cao điểm 45 ngày đêm “Tổng rà soát, thống kê, phát hiện, đấu tranh, làm sạch địa bàn”, huy động tối đa lực lượng nhằm triệt xóa các tụ điểm phức tạp về ma túy, hình sự, kinh tế và các hành vi vi phạm pháp luật, hướng tới mục tiêu xây dựng TPHCM không ma túy vào năm 2030.

Theo kế hoạch, đợt cao điểm diễn ra từ ngày 15/5 đến 30/6. Đây được xem là chiến dịch tổng tấn công quy mô lớn, tập trung rà soát từng địa bàn, từng đối tượng; bóc gỡ các ổ nhóm tội phạm, triệt phá các tụ điểm phức tạp, không để hình thành “điểm nóng” gây mất an ninh trật tự.

cong-an-phuong-tan-hai-trien-khai-cao-diem.jpg
Công an xã Tân Hải ra quân, quyết tâm triệt phá tội phạm ma túy và các loại tội phạm khác.

Công an TPHCM xác định năm 2026 là năm bản lề để tạo nền móng cho mục tiêu xây dựng thành phố văn minh, an toàn, không ma túy vào năm 2030. Ngoài đấu tranh với tội phạm ma túy, chiến dịch còn mở rộng sang các loại tội phạm hình sự, kinh tế, tham nhũng, buôn lậu, gian lận thương mại và tội phạm công nghệ cao.

Theo chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an TPHCM, toàn lực lượng triển khai cao điểm với phương châm “đánh đúng, đánh trúng, đánh tận gốc”, gắn trách nhiệm người đứng đầu với hiệu quả chuyển hóa địa bàn.

img-1778994020666-1778997099756.jpg

Các đơn vị nghiệp vụ và công an cơ sở đồng loạt tăng cường quản lý địa bàn, quản lý đối tượng, chủ động phát hiện nguy cơ phát sinh tội phạm từ sớm, từ xa để xử lý triệt để.

qua-kiem-tra-1-so-tai-xe-duong-tinh-voi-ma-tuy.jpg
luc-luong-csgt-tphcm-kiem-tra-nong-do-con-ma-tuy-doi-voi-tai-xe-xe-tai-container-ra-vao-cho-dau-moi-binh-dien-trong-dem-155.jpg
Cảnh sát giao thông Công an TPHCM kiểm tra nồng độ cồn, test ma túy tài xế tại chợ đầu mối Bình Điền.

Song song đó, Công an TPHCM tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, khai thác hiệu quả Đề án 06 trong công tác quản lý địa bàn, quản lý đối tượng và phòng chống tội phạm; đồng thời gắn chiến dịch với phong trào thi đua “Ba nhất: Kỷ luật nhất – Trung thành nhất – Gần dân nhất”.

Chỉ trong mấy ngày đầu thực hiện, Công an xã, phường ở TPHCM đã triệt phá nhiều vụ án, nhiều đối tượng truy nã hàng chục năm cũng bị phát hiện và được vận động ra đầu thú để hưởng khoan hồng....

Nguyễn Dũng
#TPHCM #chống ma túy #an ninh #tội phạm #công an #địa bàn #Ban Giám đốc Công an #Công an TPHCM

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe