TPHCM mở cao điểm 45 ngày đêm 'làm sạch địa bàn', hướng tới thành phố không ma túy

TPO - Ngày 17/5, Công an TPHCM cho biết vừa đồng loạt ra quân triển khai cao điểm 45 ngày đêm “Tổng rà soát, thống kê, phát hiện, đấu tranh, làm sạch địa bàn”, huy động tối đa lực lượng nhằm triệt xóa các tụ điểm phức tạp về ma túy, hình sự, kinh tế và các hành vi vi phạm pháp luật, hướng tới mục tiêu xây dựng TPHCM không ma túy vào năm 2030.

Theo kế hoạch, đợt cao điểm diễn ra từ ngày 15/5 đến 30/6. Đây được xem là chiến dịch tổng tấn công quy mô lớn, tập trung rà soát từng địa bàn, từng đối tượng; bóc gỡ các ổ nhóm tội phạm, triệt phá các tụ điểm phức tạp, không để hình thành “điểm nóng” gây mất an ninh trật tự.

Công an xã Tân Hải ra quân, quyết tâm triệt phá tội phạm ma túy và các loại tội phạm khác.

Công an TPHCM xác định năm 2026 là năm bản lề để tạo nền móng cho mục tiêu xây dựng thành phố văn minh, an toàn, không ma túy vào năm 2030. Ngoài đấu tranh với tội phạm ma túy, chiến dịch còn mở rộng sang các loại tội phạm hình sự, kinh tế, tham nhũng, buôn lậu, gian lận thương mại và tội phạm công nghệ cao.

Theo chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an TPHCM, toàn lực lượng triển khai cao điểm với phương châm “đánh đúng, đánh trúng, đánh tận gốc”, gắn trách nhiệm người đứng đầu với hiệu quả chuyển hóa địa bàn.

Các đơn vị nghiệp vụ và công an cơ sở đồng loạt tăng cường quản lý địa bàn, quản lý đối tượng, chủ động phát hiện nguy cơ phát sinh tội phạm từ sớm, từ xa để xử lý triệt để.

Cảnh sát giao thông Công an TPHCM kiểm tra nồng độ cồn, test ma túy tài xế tại chợ đầu mối Bình Điền.

Song song đó, Công an TPHCM tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, khai thác hiệu quả Đề án 06 trong công tác quản lý địa bàn, quản lý đối tượng và phòng chống tội phạm; đồng thời gắn chiến dịch với phong trào thi đua “Ba nhất: Kỷ luật nhất – Trung thành nhất – Gần dân nhất”.

Chỉ trong mấy ngày đầu thực hiện, Công an xã, phường ở TPHCM đã triệt phá nhiều vụ án, nhiều đối tượng truy nã hàng chục năm cũng bị phát hiện và được vận động ra đầu thú để hưởng khoan hồng....