Triệt phá đường dây cá độ bóng đá quy mô lớn trên không gian mạng

Văn Quân

TPO - Công an TP Đồng Nai đã tiến hành bắt giữ 12 đối tượng, khám xét khẩn cấp 5 địa điểm trong đường dây hoạt động cá độ bóng đá trên không gian mạng.

Ngày 17/5, Công an TP Đồng Nai thông tin, Phòng Cảnh sát Hình sự vừa chủ trì phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an, các phòng nghiệp vụ Công an thành phố triệt phá một đường dây hoạt động cá độ bóng đá trên không gian mạng quy mô lớn tại thành phố Đồng Nai và các tỉnh, thành phố khác bắt nhiều đối tượng.

Các đối tượng tại cơ quan công an (ảnh:CACC)

Thực hiện cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm và công tác bảo đảm an ninh, trật tự trước, trong và sau Lễ Công bố Nghị quyết của Quốc hội về thành lập TP Đồng Nai, qua các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát Hình sự (Công an TP Đồng Nai) chủ trì, phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an, các phòng nghiệp vụ Công an thành phố triệt phá một đường dây hoạt động cá độ bóng đá trên không gian mạng quy mô lớn tại TP Đồng Nai và các tỉnh, thành phố khác.

Kết quả điều tra ban đầu, Phòng Cảnh sát hình sự đã tiến hành bắt giữ 12 đối tượng, khám xét khẩn cấp 5 địa điểm trong đường dây hoạt động cá độ bóng đá trên không gian mạng.

Trong đó bắt giữ đối tượng cầm đầu Tr. Nh. T. (sinh năm 1995) và Ph.C. B. (sinh năm 1989) cả 2 đều ngụ TP Đồng Nai đã sử dụng tài khoản cấp độ “Super Master” để tổ chức hoạt động cá độ bóng đá trên trang web “bong88”, đối tượng chia tách từ tài khoản “Super Master” thành nhiều tài khoản cấp độ “Master”, “Agent”, “Member” cho hàng trăm đối tượng trên địa bàn TP Đồng Nai và các tỉnh, thành phố khác tham gia cá độ bóng đá ở nhiều giải đấu khác nhau với số tiền giao dịch lên đến hơn 70 tỷ đồng mỗi tháng.
Hiện Phòng Cảnh sát hình sự đang tiếp tục điều tra mở rộng, và xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

