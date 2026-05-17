Đau háng kéo dài, coi chừng tàn phế vì hoại tử xương

TPO - Nhiều người lớn tuổi cho rằng đau vùng háng chỉ là biểu hiện lão hóa nên âm thầm chịu đựng suốt nhiều năm. Tuy nhiên, các bác sĩ cảnh báo đây có thể là dấu hiệu của hoại tử chỏm xương đùi khiến xương bị phá hủy làm mất khả năng vận động.

Ngày 17/6, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á cho biết, tại đây vừa tiếp nhận một trường hợp bị hoại tử chỏm xương đùi rất nặng. Bệnh nhân là bà D.T.H. (61 tuổi, ngụ Tây Ninh) bắt đầu xuất hiện những cơn đau âm ỉ vùng khớp háng khoảng hai năm trước. Ban đầu, cơn đau chỉ thoáng qua, không ảnh hưởng nhiều đến sinh hoạt nên bà và gia đình nghĩ đơn giản là do tuổi già, xương khớp yếu đi theo thời gian.

Tuy nhiên, càng về sau, cơn đau càng tăng dần, lan xuống đùi, khiến việc đi lại, đứng lên ngồi xuống trở nên khó khăn. Dù sinh hoạt bị ảnh hưởng rõ rệt nhưng người bệnh vẫn chủ yếu tự mua thuốc giảm đau để uống thay vì đi khám chuyên khoa.

Ê kíp bác sĩ thực hiện cuộc phẫu thuật thay khớp háng nhân tạo cho người bệnh

Chỉ đến khi cơn đau trở nên dữ dội, gần như không thể tự đi lại, bà H. mới nhập viện điều trị. Qua thăm khám lâm sàng kết hợp chụp X-quang, các bác sĩ khoa Chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á xác định người bệnh bị hoại tử chỏm xương đùi bên phải ở giai đoạn nặng.

Theo BS-CKII Triệu Anh Đức – Trưởng khoa Chấn thương chỉnh hình, của bệnh viện, hoại tử chỏm xương đùi là tình trạng vùng đầu trên xương đùi bị thiếu máu nuôi dưỡng trong thời gian dài. Khi không được cung cấp đủ máu, cấu trúc xương và sụn sẽ dần bị hoại tử, yếu đi, hình thành nang xương và cuối cùng dẫn đến xẹp chỏm xương đùi.

“Ở giai đoạn đầu, người bệnh thường chỉ đau âm ỉ vùng háng nên rất dễ chủ quan hoặc nhầm với đau nhức do tuổi tác. Tuy nhiên, khi bệnh tiến triển nặng, người bệnh có thể đau dữ dội, mất khả năng vận động, thậm chí tàn phế nếu không được can thiệp kịp thời” - BS Đức cho biết.

Theo các chuyên gia chấn thương chỉnh hình, hoại tử chỏm xương đùi thường gặp ở người trung niên và lớn tuổi nhưng hiện nay bệnh có xu hướng trẻ hóa. Một số yếu tố nguy cơ thường gặp gồm sử dụng corticoid kéo dài, uống nhiều rượu bia, chấn thương vùng háng, rối loạn chuyển hóa hoặc mắc các bệnh lý mạn tính ảnh hưởng đến tuần hoàn máu.

Điều đáng lo ngại là nhiều trường hợp chỉ phát hiện bệnh khi chỏm xương đã bị xẹp, khớp háng tổn thương nghiêm trọng. Lúc này, các biện pháp điều trị bảo tồn gần như không còn hiệu quả. Với trường hợp của bà H. các bác sĩ đánh giá khớp háng đã hư hại nặng nên buộc phải phẫu thuật thay toàn phần khớp háng phải để phục hồi chức năng vận động.

Trong quá trình phẫu thuật, phần chỏm xương đùi bị hoại tử được loại bỏ và thay bằng khớp nhân tạo, giúp người bệnh thoát khỏi những cơn đau, đồng thời tái lập chức năng vận động. Sau phẫu thuật một ngày, người bệnh bắt đầu tập vận động tại giường với các bài co duỗi cổ chân. Vài ngày sau, bà H. có thể tập đi với sự hỗ trợ của khung tập. Nhờ quá trình phục hồi chức năng tích cực, hiện người bệnh đã đi lại nhẹ nhàng, không còn đau nhiều và dần trở lại sinh hoạt bình thường.

Sau phẫu thuật bệnh nhân đã giảm đau, sức khỏe và khả năng vận động phục hồi tốt

Từ trường hợp trên, BS Đức cảnh báo, đau khớp háng kéo dài không phải lúc nào cũng đơn thuần do lão hóa. Đây có thể là dấu hiệu cảnh báo nhiều bệnh lý cơ xương khớp nguy hiểm như thoái hóa khớp háng, viêm khớp, hoại tử chỏm xương đùi hoặc tổn thương xương khớp sau chấn thương.