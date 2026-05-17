GS.TS Trần Hồng Thái: Ngày hội tuyển sinh năm 2026 là nơi để các em bắt đầu nuôi dưỡng ước mơ

TPO - Ngày hội tuyển sinh năm 2026 chính là nơi để các em bắt đầu nuôi dưỡng những ước mơ. Các em hãy cứ tò mò, hãy cứ nổi loạn một cách khoa học và có kiểm soát. Vì sau các em, ở phía sau mỗi các em luôn có sự ủng hộ, dẫn dắt của cả một thế hệ tri thức tinh hoa từ Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, các cơ sở đào tạo đại học cũng như là gia đình, bạn bè và các tổ chức đoàn thanh niên.

Ngày 17/5, tại Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, báo Tiền Phong phối hợp Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (USTH) tổ chức Ngày hội tuyển sinh khối các ngành khoa học và công nghệ lần thứ 2 - năm 2026.

Các đại biểu, học sinh tham dự lễ khai mạc. (Ảnh: Như Ý - Dương Triều)

Phát biểu tại lễ khai mạc, GS.TS Trần Hồng Thái - Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Chính sách, Chiến lược Trung ương, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam - đơn vị đồng chỉ đạo tổ chức chương trình, cho biết, Ngày hội diễn ra trong thời điểm đặc biệt. Đó là ngày 18/5 - Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam; ngày 19/5 - Ngày sinh nhật Bác Hồ kính yêu - Người mà luôn quan tâm đến giáo dục đào tạo; ngày 20/5 - Ngày sinh nhật của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

"Với chủ đề Khoa học Công nghệ - Tương lai của quốc gia, cơ hội cho người trẻ, chúng tôi muốn gửi gắm một thông điệp mạnh mẽ: Khoa học không phải là những con số khô khan trên trang giấy, cũng không phải là những phòng thí nghiệm xa xôi. Khoa học chính là những chìa khóa để giải quyết các vấn đề cấp bách của nhân loại và là bệ phóng để Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới", GS.TS Trần Hồng Thái nói.

Bày tỏ sự vui mừng trước sự hiện diện của đông đảo các bạn trẻ - những chủ nhân tương lai của nền khoa học nước nhà, Phó Trưởng ban Chính sách, Chiến lược Trung ương, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam khẳng định, sự quan tâm của học sinh, sinh viên đối với ngày hội là minh chứng cho sức hấp dẫn của tri thức, đập tan những lo ngại về việc giới trẻ chỉ mải mê với những giá trị hào nhoáng trên mạng xã hội.

GS.TS Trần Hồng Thái nhấn mạnh, thế giới đang bước vào một giai đoạn phát triển thần tốc, nơi sức mạnh của mỗi quốc gia không chỉ còn đo bằng tài nguyên thiên nhiên mà được đo bằng hàm lượng chất xám và năng lực làm chủ công nghệ lõi.

GS.TS Trần Hồng Thái phát biểu tại chương trình. Ảnh: Dương Triều

Chạm - Thử và Hiểu

Trao đổi về định hướng nghề nghiệp, GS.TS Trần Hồng Thái bày tỏ, trước khi nghĩ đến những đóng góp lớn lao, sinh viên cần học tập để có một cái nghề, một sinh kế bền vững để tự nuôi sống bản thân.

Với các em học sinh đang lựa chọn nghề nghiệp, đây chính là thời điểm vàng, sự giao thoa giữa khát vọng dân tộc và cơ hội công nghệ. Sự lựa chọn đúng lúc này sẽ giúp các em học sinh, sinh viên không chỉ đi cùng thời đại mà còn có khả năng kiến tạo tương lai.

“Chúng tôi cho rằng hiện nay thế giới đang mở ra một cánh cửa rộng lớn, rộng lớn nhất trong lịch sử loài người thông qua các đột phá về công nghệ. Các em chính là những người cầm chìa khóa. Nếu các em dám bước qua cánh cửa an toàn để dấn thân vào khoa học, các em không chỉ tìm thấy nghề nghiệp mà các em sẽ tìm thấy chính mình và vận mệnh của chính mình, gia đình mình, vận mệnh của dân tộc Việt Nam”, Phó Trưởng ban Chính sách, Chiến lược Trung ương, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam bày tỏ.

Theo GS.TS Trần Hồng Thái, ngày hội đã được thiết kế theo triết lý "Chạm - Thử và Hiểu". Ban Tổ chức mong muốn các em học sinh được trực tiếp trải nghiệm, bước vào các gian hàng để nhận những tư vấn thực tế nhất từ các chuyên gia; nhìn thấy những hoạt động thực tế, cũng như việc tham quan Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam để thấy sự kỳ diệu của sự sống và trách nhiệm bảo tồn của chúng ta. Đặc biệt, trong khuôn khổ chương trình ngày hôm nay, chuỗi tọa đàm và tư vấn song song với sự tham gia trực tiếp của các chuyên gia sẽ giải đáp mọi thắc mắc giúp cho các em xây dựng chiến lược chọn ngành, chọn trường chắc chắn nhất, xác đáng nhất.

Cùng tạo ra tương lai

GS.TS Trần Hồng Thái nhấn mạnh, tương lai thuộc về những ai tin vào vẻ đẹp của những ước mơ khoa học. Các em đừng ngần ngại đặt câu hỏi, đừng ngần ngại thử nghiệm. Và hãy để các thầy cô, các nhà khoa học ở đây sẵn sàng là những người dìu dắt và tiếp lửa cho các em. Tương lai không phải là thứ để dự báo mà là thứ để chúng ta cùng nhau tạo ra.

Ngày hội tuyển sinh năm 2026 chính là nơi để các em bắt đầu nuôi dưỡng những ước mơ. Các em hãy cứ tò mò, hãy cứ nổi loạn một cách khoa học và có kiểm soát. Vì sau các em, ở phía sau mỗi các em luôn có sự ủng hộ, dẫn dắt của cả một thế hệ tri thức tinh hoa từ Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, các cơ sở đào tạo đại học cũng như là gia đình, bạn bè và các tổ chức đoàn thanh niên”.

Nhiều hoạt động tham quan, trải nghiệm tại ngày hội. Ảnh: Dương Triều - Như Ý