‘Săn’ ngành học xu hướng tại ngày hội tuyển sinh khối Khoa học và Công nghệ

TPO - Học sinh đang băn khoăn về ngành nghề, hướng đi trong tương lai sẽ được các chuyên gia giải đáp thông qua Ngày hội tuyển sinh khối ngành Khoa học và Công nghệ tổ chức ngày 17/5, tại Hà Nội.

Ngày hội tuyển sinh khối các ngành Khoa học và Công nghệ năm 2026 diễn ra từ sáng 17/5 tại Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Không chỉ là sự kiện tư vấn tuyển sinh quy mô lớn, ngày hội còn được xem là “bản đồ hướng nghiệp” dành cho học sinh trước làn sóng trí tuệ nhân tạo, bán dẫn và chuyển đổi số đang tác động mạnh mẽ tới thị trường lao động.

Ngay từ khi bước vào khuôn viên chương trình, đập vào mắt học sinh sẽ là 60 gian trại đến từ các trường ĐH, học viện tên tuổi. Các trường cử thầy cô giáo, chuyên gia trực tiếp giới thiệu sâu về chương trình đào tạo, các ngành học, học phí và cơ hội đầu ra.

Học sinh dự ngày hội năm 2025

Học sinh được tiếp cận thông tin tuyển sinh mới nhất ngay trước mùa xét tuyển đại học 2026. Các trường ĐH, học viện sẽ trực tiếp giải đáp về tổ hợp xét tuyển, phương thức đánh giá năng lực, cơ hội học bổng và định hướng đào tạo quốc tế. Các trường đại học cũng cung cấp thông tin liên quan việc mở thêm ngành học mới để đáp ứng nhu cầu nhân lực công nghệ cao trong thời gian tới.

Điểm nhấn của chương trình là tọa đàm truyền cảm hứng diễn ra từ 8h45 đến 10h tại Hội trường tầng 8, nhà A21 với chủ đề "Khoa học và Công nghệ - tương lai của quốc gia, cơ hội cho người trẻ".

Dự chương trình tư vấn tuyển sinh đại học tại hội trường tầng 8, nhà 2H. Tại đây các khách mời sẽ giao lưu, trả lời các câu hỏi băn khoăn của học sinh liên quan đến thi tốt nghiệp THPT, chính sách tuyển sinh ĐH.

Các khách mời gồm:

-GS.TS Nguyễn Tiến Thảo, Vụ Trưởng Vụ Giáo dục đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Ông Nghiêm Văn Bình, Trưởng phòng Phòng Quản lý thi và Kiểm định chất lượng giáo dục, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội.

PGS.TS Nguyễn Văn Đăng, Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học, Đại học Thái Nguyên.

PGS.TS Nguyễn Hải Đăng, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (USTH).

TS Trần Khắc Thạc, Trưởng phòng Đào tạo Trường Đại học Thuỷ lợi.

Chuỗi hoạt động tại Ngày hội tuyển sinh khối các ngành Khoa học và Công nghệ năm 2026

Theo các chuyên gia giáo dục, khác với trước đây khi học sinh thường lựa chọn ngành học theo “độ hot”, xu hướng hiện nay là ưu tiên những lĩnh vực có khả năng thích ứng dài hạn với thị trường lao động.

Trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, bán dẫn và chuyển đổi số trở thành động lực phát triển mới của nền kinh tế, các ngành khoa học và công nghệ đang bước vào giai đoạn “khát” nhân lực chất lượng cao. Chương trình càng trở nên ý nghĩa hơn với học sinh bậc THPT, các em đang ở ngưỡng cửa chọn ngành nghề.

Công nghệ không còn là ngành nghề riêng biệt mà đang len sâu vào mọi lĩnh vực, từ y tế, tài chính đến nông nghiệp và truyền thông. Điều này khiến nhóm ngành khoa học – công nghệ trở thành lựa chọn giàu tiềm năng cho thế hệ trẻ.

Sự phát triển mạnh mẽ của AI cũng đang khiến nhiều học sinh lo ngại về nguy cơ nghề nghiệp bị thay thế. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng công nghệ không lấy đi cơ hội việc làm mà sẽ tạo ra những nghề nghiệp mới đòi hỏi tư duy sáng tạo, khả năng giải quyết vấn đề và kỹ năng liên ngành. Vì vậy, việc sớm tiếp cận môi trường khoa học – công nghệ sẽ giúp học sinh tăng lợi thế cạnh tranh trong tương lai.

Sau thành công của mùa tổ chức đầu tiên với 5.000 học sinh tham dự, Ngày hội năm nay được kỳ vọng tiếp tục trở thành điểm hẹn lớn của học sinh yêu thích khoa học và công nghệ.

Ngoài thông tin tuyển sinh, chương trình còn góp phần truyền cảm hứng nghiên cứu, đổi mới sáng tạo và khơi dậy khát vọng chinh phục công nghệ trong thế hệ trẻ Việt Nam.