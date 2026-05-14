Trường đại học công lập đầu tiên của Việt Nam đạt xếp hạng QS stars 5 sao

TPO - Trường Quản trị và Kinh doanh (HSB), Đại học Quốc gia Hà Nội vừa được Tổ chức Quacquarelli Symonds trao chứng nhận xếp hạng 5 Sao QS dựa trên 56 tiêu chí đánh giá chất lượng.

Với xếp hạng này, Trường Quản trị và Kinh doanh trở thành trường công lập đầu tiên tại Việt Nam đạt chứng nhận 5 Sao QS.

Đến tháng 5/2026, tại Việt Nam chỉ có ba cơ sở giáo dục đạt chuẩn QS Stars 5 Stars gồm Trường Đại học VinUni - VinUniversity, Trường Đại học Anh Quốc Việt Nam - British University Vietnam (BUV) và Trường Quản trị và Kinh doanh.

Theo HSB, việc đạt QS Stars 5 Stars không đơn thuần là thành tích xếp hạng, mà là sự ghi nhận mang tính học thuật và chiến lược đối với năng lực phát triển bền vững và hội nhập toàn cầu của nhà trường.

Theo kết quả đánh giá, Trường Quản trị và Kinh doanh được QS ghi nhận nổi bật ở nhiều nhóm tiêu chí cốt lõi.

Nhà trường thể hiện năng lực kết nối chặt chẽ giữa đào tạo với thực tiễn và nhu cầu việc làm của xã hội thông qua tiêu chí về: Khả năng việc làm và mức độ đáp ứng thị trường lao động; triển khai mô hình đào tạo lấy người học làm trung tâm; kết hợp với chuyển đổi số mạnh mẽ trong đào tạo; xây dựng chương trình đào tạo theo chuẩn quốc tế gắn với thực tiễn phát triển kinh tế - xã hội, quản trị đại học minh bạch…

GS.TS. Hoàng Đình Phi, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: “QS 5 Stars không chỉ là sự ghi nhận đối với chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học công nghệ, năng lực quản trị đại học của HSB, mà còn khẳng định khả năng cạnh tranh quốc tế của mô hình đại học công lập tự chủ tại Việt Nam".

Ông cũng nhấn mạnh kết quả này cho thấy khi được trao cơ chế tự chủ, nhiều trường đại học Việt Nam hoàn toàn có thể phấn đấu vươn lên đạt chuẩn và xếp hạng quốc tế.

QS là một trong những tổ chức xếp hạng và đánh giá giáo dục đại học có uy tín hàng đầu thế giới, nổi tiếng với hệ thống QS World University Rankings.

Khác với các bảng xếp hạng thiên về thứ hạng tổng thể, QS Stars tập trung đánh giá chiều sâu chất lượng thực chất của cơ sở giáo dục trên nhiều phương diện như đào tạo, nghiên cứu, quản trị đại học, quốc tế hóa, khả năng việc làm của người học, trải nghiệm sinh viên và tác động xã hội.

