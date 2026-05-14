Sức khỏe

Nhiều người bị suy giảm thị lực hoặc mù mắt do chơi Pickleball

Hà Minh

TPO - Sau cú va chạm với bóng khi chơi Pickleball, một người đàn ông 39 tuổi phải nhập viện trong tình trạng xuất huyết mắt, thị lực suy giảm nghiêm trọng, trong khi một trường hợp khác đã mất vĩnh viễn một bên mắt do vỡ nhãn cầu. Các bác sĩ cảnh báo chấn thương mắt liên quan đến Pickleball đang gia tăng và có thể để lại hậu quả nặng nề nếu người chơi chủ quan.

Pickleball đang trở thành môn thể thao phát triển nhanh tại Việt Nam nhờ dễ chơi, phù hợp với nhiều lứa tuổi và mang tính giải trí cao. Tuy nhiên, các bác sĩ cảnh báo bên cạnh lợi ích vận động, môn thể thao này cũng tiềm ẩn nguy cơ chấn thương nghiêm trọng, đặc biệt là chấn thương mắt có thể dẫn tới mất thị lực vĩnh viễn nếu không được cấp cứu kịp thời.

Bác sĩ khám cho bệnh nhân chấn thương mắt do chơi Pickleball

Mới đây, anh Nguyễn Văn Hiển (39 tuổi, phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh) phải nhập viện tại Bệnh viện Mắt Trung ương trong tình trạng mắt trái bị chấn thương nặng sau khi chơi Pickleball. Người bệnh bị đụng dập nhãn cầu, xuất huyết tiền phòng và dịch kính, kết mạc cương tụ, giác mạc phù nhẹ. Thị lực mắt trái chỉ còn nhìn thấy bóng bàn tay ở khoảng cách khoảng 0,1 mét.

Theo TS.BS Thẩm Trương Khánh Vân, Trưởng khoa Chấn thương, bệnh nhân nhập viện với tình trạng suy giảm thị lực nghiêm trọng. Sau thời gian điều trị nội khoa, thị lực có cải thiện nhưng nhãn áp tăng cao và không thể kiểm soát. Các bác sĩ buộc phải chỉ định phẫu thuật hạ nhãn áp để xử lý biến chứng do chấn thương gây ra. Sau phẫu thuật, bệnh nhân vẫn cần tiếp tục theo dõi và điều trị lâu dài.

Chia sẻ với bác sĩ, anh Hiển cho biết trong lúc thi đấu, một đồng đội đánh bóng mạnh khiến bóng chệch hướng và lao thẳng vào mắt trái. Ngay sau cú va chạm, anh cảm thấy đau nhức dữ dội và nhìn mờ. Anh mới chơi Pickleball khoảng 3 tháng vì nghĩ đây là môn thể thao nhẹ nhàng, ít nguy hiểm.

Không chỉ dừng ở những tổn thương có thể điều trị, nhiều trường hợp còn phải đối mặt với hậu quả mất thị lực vĩnh viễn. Trước đó, anh Nguyễn Văn Chung (35 tuổi, Hà Nội) được đưa tới cấp cứu trong tình trạng mắt trái tổn thương đặc biệt nghiêm trọng. Người bệnh mất hoàn toàn khả năng nhận biết sáng tối, bị vỡ nhãn cầu, phòi kẹt mống mắt và tổ chức nội nhãn, rách giác mạc, củng mạc kèm viêm loét nặng.

Một trường hợp chấn thương khác nặng hơn, bị gây đứt chân mống mắt và đục vỡ thể thủy tinh

Do tổn thương quá nặng và không còn khả năng phục hồi, các bác sĩ buộc phải phẫu thuật múc bỏ nhãn cầu. Mắt trái của bệnh nhân bị mù vĩnh viễn.

Theo các bác sĩ tại Bệnh viện Mắt Trung ương, thời gian gần đây số ca chấn thương mắt liên quan tới Pickleball có xu hướng gia tăng. Nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ tốc độ bóng nhanh, quỹ đạo xoáy, khoảng cách thi đấu gần khiến người chơi không kịp phản xạ hoặc va chạm vợt trong lúc thi đấu.

Các tổn thương thường gặp khi chơi Pickleball gồm trầy xước giác mạc, xuất huyết tiền phòng, đụng dập nhãn cầu, lệch hoặc vỡ thể thủy tinh, bong võng mạc, vỡ nhãn cầu và mất thị lực tạm thời hoặc vĩnh viễn.

Các chuyên gia nhãn khoa khuyến cáo người dân nên sử dụng kính bảo hộ chuyên dụng khi chơi thể thao, khởi động kỹ trước khi thi đấu và giữ khoảng cách an toàn với bạn chơi cũng như đối thủ. Người chơi không nên chủ quan với các pha bóng mạnh hoặc bóng bật ngược bất ngờ.

Đối với những người có bệnh lý về mắt, cận thị nặng hoặc từng phẫu thuật mắt, bác sĩ khuyến nghị cần khám chuyên khoa và được tư vấn kỹ trước khi tham gia môn thể thao này.

Khi bị bóng đập vào mắt hoặc xuất hiện các triệu chứng như đau nhức, đỏ mắt, nhìn mờ, người chơi cần tới ngay cơ sở chuyên khoa mắt để được kiểm tra và xử trí kịp thời. Các bác sĩ lưu ý người dân không nên tự ý nhỏ thuốc, chườm nóng hoặc chủ quan điều trị tại nhà vì có thể làm tổn thương nặng thêm.

Theo các chuyên gia, Pickleball vẫn là môn thể thao tốt cho sức khỏe nếu được chơi đúng cách. Tuy nhiên, chỉ một cú đánh bóng tưởng chừng vô hại cũng có thể để lại hậu quả nặng nề cho đôi mắt nếu người chơi thiếu kiến thức an toàn và các phương tiện bảo hộ cần thiết.

