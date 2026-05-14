Iran cảnh báo các nước bắt tay Israel sẽ phải chịu hậu quả

TPO - Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cảnh báo các quốc gia hợp tác với Israel chống lại Tehran sẽ phải chịu hậu quả.

Phát biểu được Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi đưa ra sau khi có thông tin Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu được cho là đã bí mật gặp Tổng thống UAE Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan tại UAE.

“Ông Netanyahu giờ đây công khai tiết lộ điều mà các cơ quan an ninh Iran từ lâu đã truyền đạt tới giới lãnh đạo của chúng tôi. Thù địch với người dân vĩ đại Iran là một canh bạc ngu ngốc. Thông đồng với Israel để làm điều đó là không thể tha thứ”, ông Araghchi viết trong bài đăng trên mạng xã hội X.

Ngoại trưởng Iran cũng cảnh báo “những ai cấu kết với Israel để gieo rắc chia rẽ sẽ phải chịu trách nhiệm”.

Văn phòng thủ tướng Israel cho biết ông Netanyahu đã có cuộc gặp kín với Tổng thống Al Nahyan trong thời gian chiến sự diễn ra ở Iran.

“Chuyến thăm đã dẫn tới bước đột phá lịch sử trong quan hệ giữa Israel và UAE”, văn phòng cho biết trong bài đăng trên mạng xã hội X.

UAE phủ nhận thông tin về chuyến thăm của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tới UAE.

“UAE bác bỏ các thông tin lan truyền liên quan tới chuyến thăm được nói là của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tới UAE, hoặc việc tiếp đón bất kỳ phái đoàn quân sự Israel nào”, Bộ Ngoại giao UAE cho biết trong tuyên bố đăng trên mạng xã hội.

Trong một diễn biến khác, có thông tin các tiêm kích Ả-rập Xê-út đã ném bom các mục tiêu liên quan tới lực lượng dân quân Shiite thân Iran ở Iraq, trong thời gian diễn ra cuộc chiến Iran, và các cuộc tấn công trả đũa cũng được tiến hành từ Kuwait vào Iraq.

Những cuộc tấn công như vậy không được công bố trong suốt cuộc chiến giữa Mỹ/Israel và Iran.

Reuters dẫn thông tin từ giới chức Iraq và phương Tây cho biết, các cuộc không kích của Ả-rập Xê-út do chiến đấu cơ không quân của vương quốc tiến hành nhằm vào các mục tiêu dân quân liên quan tới Iran ở khu vực gần biên giới phía bắc của Ả-rập Xê-út với Iraq. Quan chức phương Tây cho biết, một số cuộc tấn công diễn ra vào khoảng thời gian lệnh ngừng bắn Mỹ - Iran ngày 7/4 được thiết lập.

Mục tiêu bị tấn công là nơi xuất phát của các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa nhằm vào Ả-rập Xê-út và các quốc gia vùng Vịnh khác trước đó.

Theo nguồn tin Iraq, các cuộc tấn công bằng rốc-két đã được phóng ít nhất 2 lần từ lãnh thổ Kuwait vào Iraq. Một đợt tấn công đã đánh trúng các vị trí dân quân ở miền nam Iraq trong tháng 4, khiến nhiều tay súng thiệt mạng và phá hủy cơ sở được lực lượng Kataib Hezbollah thân Iran sử dụng cho hoạt động liên lạc và vận hành máy bay không người lái.

Các diễn biến trên cho thấy cuộc chiến đã lan rộng kể từ khi Mỹ và Israel mở chiến dịch không kích Iran ngày 28/2, khiến cả Trung Đông bị cuốn vào vòng xoáy theo cách chưa từng được công khai thừa nhận.

Ngày 13/5, lực lượng Houthi ở Yemen cảnh báo bất kỳ cuộc tấn công mới nào của Mỹ nhằm vào Iran đều có thể châm ngòi cho một cuộc xung đột rộng lớn hơn trên khắp Trung Đông, và tất cả các bên liên quan sẽ phải gánh hậu quả.

Ông Abdulwahid Abu Ras - quyền Ngoại trưởng của Houthi, đưa ra thông điệp trên với Ngoại trưởng Iran Araghchi, hãng thông tấn SABA của Houthi đưa tin.

Ông Abu Ras cho rằng các cuộc tấn công nhằm vào Iran có thể gây mất ổn định không chỉ ở Trung Đông mà còn đối với các hệ thống kinh tế và năng lượng toàn cầu, nhấn mạnh những tác động sâu rộng.

Ông nói rằng việc tiếp tục các hành động gây hấn chống lại Iran có thể kéo cả khu vực và thế giới vào cuộc chiến gây hậu quả trên diện rộng.

Vào tháng 3, lực lượng Houthi đã tham gia cuộc chiến bằng cách tiến hành các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái nhằm vào Israel, để thể hiện ủng hộ Tehran.