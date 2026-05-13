Thế giới

Tổng thống Mỹ Donald Trump được chào đón nồng nhiệt tại Bắc Kinh

Minh Hạnh

TPO - Theo Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Donald Trump được chào đón tại sân bay bởi Phó Chủ tịch Trung Quốc Hàn Chính, và các quan chức khác, bao gồm Đại sứ Mỹ tại Trung Quốc David Perdue, Đại sứ Trung Quốc tại Mỹ Xie Feng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mã Triều Húc.

Toàn cảnh lễ đón Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Bắc Kinh. (Nguồn: AP, CNN)
Chuyên cơ Không lực Một của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đáp xuống sân bay Bắc Kinh vào lúc 19h50 ngày 13/5 (giờ địa phương). (Ảnh: AP)
Theo Nhà Trắng, Tổng thống Trump được chào đón bởi Phó Chủ tịch Trung Quốc Hàn Chính, và các quan chức khác, bao gồm Đại sứ Mỹ tại Trung Quốc David Perdue, Đại sứ Trung Quốc tại Mỹ Xie Feng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mã Triều Húc. (Ảnh: AP)
Tổng thống Trump cũng được chào đón bởi 300 thanh niên Trung Quốc trong bộ đồng phục xanh trắng, đứng dọc đường băng, cùng đội danh dự quân đội và ban nhạc quân đội. (Ảnh: AP)
Ông Trump và ông Hàn cùng nhau bước trên thảm đỏ trong tiếng reo hò của các học sinh: “Chào đón, chào đón, nhiệt liệt chào đón”. (Ảnh: AP)
Tổng thống Mỹ Donald Trump đến Trung Quốc với một phái đoàn gồm nhiều quan chức cấp cao, phụ tá thân cận, lãnh đạo các doanh nghiệp, thậm chí cả các thành viên gia đình. Trong ảnh là Giám đốc điều hành (CEO) Tesla Elon Musk cùng con trai của tổng thống Eric Trump, và con dâu Lara Trump. (Ảnh: AP)
Trong số các quan chức cấp cao tháp tùng Tổng thống Trump đến Trung Quốc, có Ngoại trưởng Marco Rubio, Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth và Đại diện Thương mại Jamieson Greer. Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent đã đến Seoul (Hàn Quốc) trước để đàm phán thương mại với Phó Thủ tướng Trung Quốc Hà Lập Phong. Ngoài ra, hơn một chục lãnh đạo doanh nghiệp Mỹ cũng tham gia chuyến công du, bao gồm CEO Apple Tim Cook, CEO Tesla Elon Musk, CEO Boeing Kelly Ortberg, lãnh đạo cấp cao của tập đoàn Meta - Dina Powell McCormick, cũng như các giám đốc điều hành từ Blackrock, Blackstone, Cargill, Citi, Coherent, GE Aerospace, Goldman Sachs, Illumina, Mastercard, Micron, Qualcomm và Visa. (Ảnh: AP)
Người dân Bắc Kinh chờ đón đoàn xe của Tổng thống Mỹ Trump. (Ảnh: AP)
Quốc kỳ Mỹ và Trung Quốc tại một khách sạn được cho là nơi lưu trú của Tổng thống Mỹ Trump và phái đoàn trong thời gian ở Bắc Kinh. (Ảnh: AP)

Lịch trình dự kiến của Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Trung Quốc:

8h sáng 14/5: Ông Trump dự kiến tham gia một cuộc họp kín với phái đoàn.

10h: Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình chủ trì lễ đón chính thức Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh. Sau đó, hai lãnh đạo sẽ hội đàm.

18h: Hai lãnh đạo sẽ tham gia tiệc chiêu đãi cấp nhà nước.

CNN
