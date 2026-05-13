Tổng thống Mỹ Donald Trump được chào đón nồng nhiệt tại Bắc Kinh

TPO - Theo Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Donald Trump được chào đón tại sân bay bởi Phó Chủ tịch Trung Quốc Hàn Chính, và các quan chức khác, bao gồm Đại sứ Mỹ tại Trung Quốc David Perdue, Đại sứ Trung Quốc tại Mỹ Xie Feng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mã Triều Húc.
Ông Trump và ông Hàn cùng nhau bước trên thảm đỏ trong tiếng reo hò của các học sinh: “Chào đón, chào đón, nhiệt liệt chào đón”. (Ảnh: AP)
Người dân Bắc Kinh chờ đón đoàn xe của Tổng thống Mỹ Trump. (Ảnh: AP)
Lịch trình dự kiến của Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Trung Quốc:
8h sáng 14/5: Ông Trump dự kiến tham gia một cuộc họp kín với phái đoàn.
10h: Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình chủ trì lễ đón chính thức Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh. Sau đó, hai lãnh đạo sẽ hội đàm.
18h: Hai lãnh đạo sẽ tham gia tiệc chiêu đãi cấp nhà nước.