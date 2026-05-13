Người lính

Iran tập trận quân sự quy mô lớn, cảnh báo sẵn sàng đối đầu Mỹ - Israel

Quỳnh Như

TPO - Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã tiến hành cuộc tập trận quân sự quy mô lớn tại thủ đô Tehran nhằm chuẩn bị cho mọi kịch bản đối đầu, trong bối cảnh Mỹ cảnh báo thỏa thuận ngừng bắn ở Trung Đông đang đứng trước nguy cơ đổ vỡ.

Truyền thông Iran ngày 12/5 đưa tin, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cùng lực lượng bán quân sự Basij đã tổ chức các cuộc tập trận quy mô lớn tại thủ đô Tehran nhằm nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu trước nguy cơ xung đột leo thang với Mỹ và Israel.

Cuộc diễn tập được tổ chức để tưởng nhớ cố Lãnh tụ tối cao Ayatollah Seyyed Ali Khamenei. Nội dung tập trận tập trung vào các kịch bản tác chiến trên nhiều địa hình khác nhau, nhằm đối phó với những gì Tehran gọi là "mối đe dọa từ kẻ thù Mỹ và Israel".

Nguồn: Mehr

Chuẩn tướng Hassan Hassanzadeh, chỉ huy lực lượng IRGC tại Tehran, cho biết tất cả các kịch bản tác chiến đã được triển khai và đánh giá thành công.

"Tất cả các kịch bản đã được diễn tập trước, các chiến thuật, kỹ thuật của đơn vị và cá nhân nhằm đối phó với kẻ thù trên bất kỳ địa hình nào đều đã được thực hành và đánh giá. Cuộc tập trận đã đạt được các mục tiêu đề ra, chủ yếu nhằm nâng cao khả năng chiến đấu để chống lại hành động quân sự từ Mỹ và Israel", ông nói.

Cuộc tập trận diễn ra trong bối cảnh lực lượng vũ trang Iran vẫn duy trì trạng thái cảnh giác cao độ, bất chấp thỏa thuận ngừng bắn mong manh do Pakistan làm trung gian hồi đầu tháng 4.

Cuộc xung đột kéo dài hơn hai tháng qua, bắt đầu từ các cuộc tấn công của Mỹ và Israel nhằm vào Iran, đã lan rộng ra toàn khu vực Trung Đông, gây tác động nghiêm trọng tới kinh tế toàn cầu.

Iran hiện tiếp tục phong tỏa eo biển Hormuz - tuyến hàng hải chiến lược đối với hoạt động vận chuyển dầu mỏ, khí đốt và phân bón của thế giới nhằm gây sức ép kinh tế lên Mỹ và các đồng minh. Trong khi đó, Hải quân Mỹ cũng tăng cường hiện diện quân sự tại khu vực, phong tỏa một số cảng biển của Iran và kiểm soát hoạt động tàu thuyền ra vào.

Trong một diễn biến liên quan, Lầu Năm Góc cho biết chi phí cho chiến dịch quân sự của Mỹ nhằm vào Iran đã tăng lên khoảng 29 tỷ USD, cao hơn mức 25 tỷ USD được công bố trước đó.

Phát biểu trước Ủy ban Phân bổ Ngân sách Hạ viện Mỹ, quan chức phụ trách ngân sách Lầu Năm Góc Jay Hurst cho biết, mức chi phí mới phản ánh các khoản sửa chữa, thay thế thiết bị quân sự và chi phí duy trì lực lượng tại chiến trường.

Tuy nhiên, ông Hurst cũng thừa nhận con số trên chưa bao gồm thiệt hại đối với các căn cứ quân sự Mỹ tại Trung Đông và hiện chưa có đánh giá đầy đủ về mức độ tổn thất.

Quỳnh Như
Mehr
#Iran #tập trận #Mỹ #Israel #quân sự #xung đột #Trung Đông #căng thẳng #ngừng bắn #leo thang

