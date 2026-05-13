Ảnh vệ tinh tiết lộ Nga nâng cấp loạt máy bay ném bom chiến lược Tu-160M

TPO - Ảnh vệ tinh và phân tích nguồn mở mới công bố cho thấy Nga đang đẩy mạnh hiện đại hóa phi đội máy bay ném bom chiến lược Tu-160M, song tiến độ sản xuất và nâng cấp được cho là chậm hơn đáng kể so với các tuyên bố trước đó của Moscow.

Cựu phi công quân sự Nga Ilya Tumanov, người điều hành kênh Telegram nổi tiếng Fighterbomber, đã công bố bức ảnh đầu tiên của chiếc Tu-160 số hiệu 8-04 mang tên Deynekin sau khi được nâng cấp lên chuẩn Tu-160M.

Các hình ảnh trước đó cho thấy chiếc Deynekin đã được hiện đại hóa tại Nhà máy hàng không Kazan từ năm 2020. Như vậy, quá trình nâng cấp kéo dài khoảng 5 năm trước khi máy bay xuất hiện trở lại.

Theo phân tích của AviVector - một tổ chức nghiên cứu nguồn mở chuyên về hàng không quân sự, thực trạng hoạt động của phi đội máy bay ném bom chiến lược Tu-160 của Nga kém khả quan hơn nhiều so với các tuyên bố của Điện Kremlin.

Ảnh vệ tinh của Căn cứ Không quân Ukrainka, chụp ngày 7/4/2026.

Báo cáo của AviVector chỉ ra rằng, chỉ 1/3 số máy bay ném bom chiến lược Tu-160M ​​của Nga được sử dụng cho các nhiệm vụ chiến đấu liên quan đến Ukraine. Phần còn lại đang tham gia thử nghiệm, huấn luyện, bảo dưỡng, hiện đại hóa hoặc vẫn trong quá trình chế tạo.

Theo dữ liệu đăng ký được AviVector trích dẫn, Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga vận hành tổng cộng 18 máy bay Tu-160M, nhưng chỉ có 7 chiếc thường xuyên thực hiện nhiệm vụ chiến đấu. Các máy bay này chủ yếu cất cánh từ căn cứ không quân Seryshevo ở vùng Viễn Đông Nga và đôi khi từ căn cứ Engels-2 tại vùng Saratov. Khoảng cách hàng nghìn km giữa hai căn cứ phản ánh chiến lược phân tán lực lượng của Nga nhằm giảm nguy cơ bị tập kích.

Ngoài ra, có khoảng 7-9 máy bay Tu-160M và Tu-160M2 nằm trong các xưởng của Nhà máy hàng không Kazan để sửa chữa hoặc nâng cấp. Con số này chiếm tỷ lệ đáng kể trong tổng số phi đội, cho thấy tiến trình hiện đại hóa và tái khởi động sản xuất dòng máy bay ném bom chiến lược này diễn ra chậm hơn so với kỳ vọng.

Ảnh vệ tinh Nhà máy hàng không Kazan chụp ngày 18/3/2026.

Ảnh vệ tinh chụp ngày 18/3/2026 cho thấy hai chiếc Tu-160M được chuyển vào một nhà xưởng mới xây dựng từ năm 2020, trong khi hai chiếc khác đỗ ngoài trời bên ngoài cơ sở.

Nga từng tuyên bố khôi phục dây chuyền sản xuất Tu-160 từ giữa những năm 2010. Tuy nhiên, việc cơ sở mới chỉ bắt đầu hoạt động vào đầu năm 2026 cho thấy chương trình đã bị kéo dài đáng kể so với kế hoạch ban đầu. Dù vậy, việc các máy bay bắt đầu được đưa vào cơ sở mới cũng cho thấy hạ tầng sản xuất hiện đã đi vào vận hành.

Ảnh vệ tinh Nhà máy hàng không Kazan chụp ngày 15/4/2026.

Theo AviVector, hiện có thể xác nhận sự tồn tại của 6 chiếc Tu-160M và 3 chiếc Tu-160M2 bên ngoài dây chuyền sản xuất. Khi kết hợp với 7 máy bay đang thực hiện nhiệm vụ chiến đấu và 7-9 chiếc đang nâng cấp trong xưởng, điều này cho thấy Nga đang đồng thời duy trì hoạt động tác chiến, hiện đại hóa và sản xuất mới trong cùng một chương trình công nghiệp phức tạp.

