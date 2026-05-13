Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Người lính

Ảnh vệ tinh tiết lộ Nga nâng cấp loạt máy bay ném bom chiến lược Tu-160M

Quỳnh Như

TPO - Ảnh vệ tinh và phân tích nguồn mở mới công bố cho thấy Nga đang đẩy mạnh hiện đại hóa phi đội máy bay ném bom chiến lược Tu-160M, song tiến độ sản xuất và nâng cấp được cho là chậm hơn đáng kể so với các tuyên bố trước đó của Moscow.

Cựu phi công quân sự Nga Ilya Tumanov, người điều hành kênh Telegram nổi tiếng Fighterbomber, đã công bố bức ảnh đầu tiên của chiếc Tu-160 số hiệu 8-04 mang tên Deynekin sau khi được nâng cấp lên chuẩn Tu-160M.

Các hình ảnh trước đó cho thấy chiếc Deynekin đã được hiện đại hóa tại Nhà máy hàng không Kazan từ năm 2020. Như vậy, quá trình nâng cấp kéo dài khoảng 5 năm trước khi máy bay xuất hiện trở lại.

Theo phân tích của AviVector - một tổ chức nghiên cứu nguồn mở chuyên về hàng không quân sự, thực trạng hoạt động của phi đội máy bay ném bom chiến lược Tu-160 của Nga kém khả quan hơn nhiều so với các tuyên bố của Điện Kremlin.

1.jpg
Ảnh vệ tinh của Căn cứ Không quân Ukrainka, chụp ngày 7/4/2026.

Báo cáo của AviVector chỉ ra rằng, chỉ 1/3 số máy bay ném bom chiến lược Tu-160M ​​của Nga được sử dụng cho các nhiệm vụ chiến đấu liên quan đến Ukraine. Phần còn lại đang tham gia thử nghiệm, huấn luyện, bảo dưỡng, hiện đại hóa hoặc vẫn trong quá trình chế tạo.

Theo dữ liệu đăng ký được AviVector trích dẫn, Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga vận hành tổng cộng 18 máy bay Tu-160M, nhưng chỉ có 7 chiếc thường xuyên thực hiện nhiệm vụ chiến đấu. Các máy bay này chủ yếu cất cánh từ căn cứ không quân Seryshevo ở vùng Viễn Đông Nga và đôi khi từ căn cứ Engels-2 tại vùng Saratov. Khoảng cách hàng nghìn km giữa hai căn cứ phản ánh chiến lược phân tán lực lượng của Nga nhằm giảm nguy cơ bị tập kích.

Ngoài ra, có khoảng 7-9 máy bay Tu-160M và Tu-160M2 nằm trong các xưởng của Nhà máy hàng không Kazan để sửa chữa hoặc nâng cấp. Con số này chiếm tỷ lệ đáng kể trong tổng số phi đội, cho thấy tiến trình hiện đại hóa và tái khởi động sản xuất dòng máy bay ném bom chiến lược này diễn ra chậm hơn so với kỳ vọng.

2.jpg
Ảnh vệ tinh Nhà máy hàng không Kazan chụp ngày 18/3/2026.

Ảnh vệ tinh chụp ngày 18/3/2026 cho thấy hai chiếc Tu-160M được chuyển vào một nhà xưởng mới xây dựng từ năm 2020, trong khi hai chiếc khác đỗ ngoài trời bên ngoài cơ sở.

Nga từng tuyên bố khôi phục dây chuyền sản xuất Tu-160 từ giữa những năm 2010. Tuy nhiên, việc cơ sở mới chỉ bắt đầu hoạt động vào đầu năm 2026 cho thấy chương trình đã bị kéo dài đáng kể so với kế hoạch ban đầu. Dù vậy, việc các máy bay bắt đầu được đưa vào cơ sở mới cũng cho thấy hạ tầng sản xuất hiện đã đi vào vận hành.

3.jpg
Ảnh vệ tinh Nhà máy hàng không Kazan chụp ngày 15/4/2026.

Theo AviVector, hiện có thể xác nhận sự tồn tại của 6 chiếc Tu-160M và 3 chiếc Tu-160M2 bên ngoài dây chuyền sản xuất. Khi kết hợp với 7 máy bay đang thực hiện nhiệm vụ chiến đấu và 7-9 chiếc đang nâng cấp trong xưởng, điều này cho thấy Nga đang đồng thời duy trì hoạt động tác chiến, hiện đại hóa và sản xuất mới trong cùng một chương trình công nghiệp phức tạp.

Quỳnh Như
Defense Blog
#Nga #Tu-160M #máy bay chiến lược #hiện đại hóa #hàng không quân sự #phi đội quân sự #kế hoạch sản xuất #máy bay ném bom

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe