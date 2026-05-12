Bé trai 6 tuổi tử vong vì viêm màng não mủ biến chứng

TPO - Trường hợp tử vong là cháu N.P.M., đang học tại một trường mầm non trên địa bàn phường Thành Nhất, tỉnh Đắk Lắk.

Chiều 12/5, tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Lắk, trên địa bàn vừa ghi nhận một trường hợp tử vong được chẩn đoán do viêm màng não mủ biến chứng nội sọ, nhiễm trùng huyết, hôn mê không đặc hiệu và viêm phổi nặng.

Trường hợp tử vong là cháu N.P.M. (6 tuổi), học tại một trường mầm non trên địa bàn phường Thành Nhất, tỉnh Đắk Lắk.

Theo thông tin từ gia đình, ngày 5/5, cháu M. xuất hiện các triệu chứng đau đầu, đau tai, nôn ói và sốt cao liên tục. Đến ngày 6/5, gia đình đưa cháu đến khám, điều trị tại Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột, sau đó chuyển lên Bệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên.

Ngày 8/5, gia đình tiếp tục chuyển cháu đến Bệnh viện Nhi đồng 2 (TPHCM) điều trị. Tuy nhiên, đến khoảng 5 giờ sáng 9/5, gia đình xin đưa cháu về nhà. Bệnh nhi được chẩn đoán xuất viện gồm viêm màng não mủ biến chứng nội sọ, nhiễm trùng huyết, hôn mê không đặc hiệu và viêm phổi nặng. Đến 2 giờ 20 ngày 11/5, cháu M. tử vong tại nhà.

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Lắk, ngay sau khi tiếp nhận thông tin, đơn vị đã tiến hành điều tra dịch tễ, lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhi. Kết quả xét nghiệm ban đầu đều âm tính. Được biết, bệnh nhi có tiền sử khỏe mạnh và tiêm chủng đầy đủ.

Sau khi con trai qua đời, người mẹ đau đớn viết trên trang cá nhân: “Bông hoa đẹp sẽ luôn được hái trước có phải không con? Vĩnh biệt chàng trai tình cảm, hiểu chuyện của bố mẹ. Con ra đi thanh thản về với Phật nhé! Cả nhà luôn yêu thương và mãi nhớ về con”.

Những dòng chia sẻ chất chứa nỗi đau nén chặt của người mẹ mất con khiến nhiều người không khỏi nghẹn lòng.