Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Sức khỏe

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Bé trai 6 tuổi tử vong vì viêm màng não mủ biến chứng

Huỳnh Thủy

TPO - Trường hợp tử vong là cháu N.P.M., đang học tại một trường mầm non trên địa bàn phường Thành Nhất, tỉnh Đắk Lắk.

Chiều 12/5, tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Lắk, trên địa bàn vừa ghi nhận một trường hợp tử vong được chẩn đoán do viêm màng não mủ biến chứng nội sọ, nhiễm trùng huyết, hôn mê không đặc hiệu và viêm phổi nặng.

Trường hợp tử vong là cháu N.P.M. (6 tuổi), học tại một trường mầm non trên địa bàn phường Thành Nhất, tỉnh Đắk Lắk.

Theo thông tin từ gia đình, ngày 5/5, cháu M. xuất hiện các triệu chứng đau đầu, đau tai, nôn ói và sốt cao liên tục. Đến ngày 6/5, gia đình đưa cháu đến khám, điều trị tại Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột, sau đó chuyển lên Bệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên.

Ngày 8/5, gia đình tiếp tục chuyển cháu đến Bệnh viện Nhi đồng 2 (TPHCM) điều trị. Tuy nhiên, đến khoảng 5 giờ sáng 9/5, gia đình xin đưa cháu về nhà. Bệnh nhi được chẩn đoán xuất viện gồm viêm màng não mủ biến chứng nội sọ, nhiễm trùng huyết, hôn mê không đặc hiệu và viêm phổi nặng. Đến 2 giờ 20 ngày 11/5, cháu M. tử vong tại nhà.

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Lắk, ngay sau khi tiếp nhận thông tin, đơn vị đã tiến hành điều tra dịch tễ, lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhi. Kết quả xét nghiệm ban đầu đều âm tính. Được biết, bệnh nhi có tiền sử khỏe mạnh và tiêm chủng đầy đủ.

Sau khi con trai qua đời, người mẹ đau đớn viết trên trang cá nhân: “Bông hoa đẹp sẽ luôn được hái trước có phải không con? Vĩnh biệt chàng trai tình cảm, hiểu chuyện của bố mẹ. Con ra đi thanh thản về với Phật nhé! Cả nhà luôn yêu thương và mãi nhớ về con”.

Những dòng chia sẻ chất chứa nỗi đau nén chặt của người mẹ mất con khiến nhiều người không khỏi nghẹn lòng.

Huỳnh Thủy
#Mất con #viêm màng não #Đắk Lắk #tử vong

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe